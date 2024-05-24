Dünyanın en uzun rehine krizi! (NTV ekibi 1979'da İran'da işgal edilen ABD büyükelçiliğinde)

Elçilik işgali, ABD ile Sovyetler Birliği arasında yaşanan soğuk savaş dönemine denk gelmişti.

O dönem iki taraf arasında sürekli bir istihbarat savaşı da vardı.

Elçilikte şifreli mesajların gönderimi ve gelen şifreli mesajların deşifre edilmesi için kullanılan cihazlar, o tarihlerdeki istihbarat savaşlarının izlerini taşıyor.