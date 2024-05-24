Dünyanın en uzun rehine krizi! (NTV ekibi 1979'da İran'da işgal edilen ABD büyükelçiliğinde)
NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal, İran'ın başkenti Tahran'da öğrenciler tarafından işgal edilen ve dünyanın en uzun rehine krizine sahne olan ABD büyükelçiliğine gitti. Öğrencilerin 52 elçilik çalışanını rehin aldığı işgal 444 günün ardından rehinelerin serbest bırakılmasıyla son buldu. 4 Kasım 1979'da işgal edilen ABD'nin Tahran Büyükelçiliği günümüzde müze olarak hizmet veriyor. (Fotoğraflar: Cüneyt Ali Horozal)
İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasının yankıları devam ediyor.
Üç gün boyunca süren cenaze törenin ardından Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan son yolculuklarına uğurlandı.
NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal, İran'ın başkenti Tahran'da takip ettikleri cenaze töreninin ardından 1979'da öğrenciler tarafından işgal edilen ABD büyükelçiliğine gitti...