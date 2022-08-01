Dünyanın en zengin insanı Elon Musk babasına yaranamadı: Oğlumla gurur duymuyorum, Tesla kullanmıyorum

"DEHASINI SÜTÇÜDEN ALMIŞ OLABİLİR"

Musk, “Sizin çocuğunuz bir dahi. Bu zekasını kimden aldı? O kadar değerli şey yarattı ki, bunu ondan alamazsınız. Oğlunuzla gurur duyuyor musunuz?” şeklindeki soruya şu şekilde yanıt verdi:

“Bu benim ya da Maye’nin (Elon Musk’ın annesi) işi değil. Dehasını kapıdan geçen sütçüden almış olabilir.”