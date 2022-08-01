Dünyanın en zengin insanı Elon Musk babasına yaranamadı: Oğlumla gurur duymuyorum, Tesla kullanmıyorum

Haberler - ntv.com.tr 01.08.2022 - 16:08
Dünyanın en zengin insanın 76 yaşındaki babası Errol Musk, Avustralya’da yayın yapan “Kyle ve Jackie O Show” adlı radyo programında konuştu. Musk, ailesinin Elon Musk için 'uzun zamandır pek çok şey yaptığını' ve oğlunun başarısının bundan kaynaklandığını söyledi.
Musk, “Sizin çocuğunuz bir dahi. Bu zekasını kimden aldı? O kadar değerli şey yarattı ki, bunu ondan alamazsınız. Oğlunuzla gurur duyuyor musunuz?” şeklindeki soruya şu şekilde yanıt verdi:
“Bu benim ya da Maye’nin (Elon Musk’ın annesi) işi değil. Dehasını kapıdan geçen sütçüden almış olabilir.”
Musk esprili yanıtının ardından sözlerine, “Biliyorsunuz, biz uzun zamandır çocukları için çok fazla şey yapan bir aileyiz, birdenbire bir şeyler yapmaya başlamış değiliz. Bu yüzden oğlumla gurur duymuyorum” diye konuştu.
Bununla birlikte Musk, çocuklarının uzun süredir 'ilginç şeyler' yaptığını ve milyarder oğlundan bir kez bile para almadığını söyledi. Musk ailesinin babası 'gurur ve neşe' kaynağının Elon Musk’ın küçük kardeşi Kimbal Musk olduğunu söyledi.
Şef ve girişimci olan 49 yaşındaki Kimbal Musk’ın, Colorado, Chicago, Clevelan, Memphis, ve Indianapolis'te restoranları bulunan The Kitchen Restaurant Group adlı bir şirketi bulunuyor. Ağabeyi Elon Musk kadar zengin olmasa da Kimbal Musk da aynı zamanda bir milyarder.
Errol Musk, Elon Musk’ın iş başarısı söz konusu olduğunda mutlu olmadığını iddia ederek, "İlerleme konusunda hüsrana uğradı ve bu anlaşılabilir bir durum" dedi.
Diğer taraftan, Erol Musk’ın Yunanistan'da bir teknede yakın zamanda çekilmiş üstsüz fotoğraflarına atıfta bulunan Errol Musk, oğlunu daha sağlıklı beslenmeye teşvik ettiğini söyledi.
Musk, "Elon çok güçlü bir yapıya sahip ama kötü yemek yiyor. Ona, garcinia cambogia meyvesi ( ek egzersiz veya diyet yapmadan kilo vermeye yardımcı olabilecek bir gıda) tavsiye ettim” dedi.
Öte yandan Musk'a bir Tesla kullanıp kullanmadığı sorulduğunda, bunun yerine bir Bentley, Rolls Royce ve Mercedes-Benz sürdüğünü açıkladı.
Ayrıca oğlunun, kendisine hiçbir zaman para vermediğini söyleyen Musk, “Biz çok tutumlu, cimri bir aileyiz. Eğer bir şey harcamak istersem, neden sorusuna 100 tane cevap vermem gerekiyor. Elon çok tutumlu bir hayat yaşıyor. Her gün saat altıda işte oluyor. Bazen uzaya insan yerine 'gine domuzu' göndereceğini düşünüyorum” dedi.
Bunların yanı sıra Errol Musk, şu anda bekar olan Elon Musk’ın, Kimbal Musk’ın eşi Cristiana Wyly gibi kariyerinden vazgeçerek kendisini ailesine adayacak bir kadın bulamayacağından endişelendiğini sözlerine ekledi.
Öte yandan, Musk'a daha sonra iki küçük çocuğu paylaştığı 34 yaşındaki üvey kızı Jana Bezuidenhout ile ilişkisi soruldu.
Musk, 1990'larda Jana'nın annesiyle iki yıl evli kaldığını ve boşandıktan sonra 2014 yılına kadar Bezuidenhout ile görüşmediğini veya konuşmadığını belirterek, üvey kızıyla ilişkisinin sonradan romantizme dönüştüğünü aktardı.
Radyo programcılarından biri Errol Musk’a eski eşinin kızıyla birlikte olmasının ardından nasıl tepki aldığını sorduğunda ise Musk, “Aradaki 42 yaş farkına rağmen bu tamamen normal bir durum. Elon ve kardeşlerinin tepkisini anlıyorum. Bu durumu hala biraz garip buluyorlar. Çünkü Jana’yı kız kardeşleri olarak gördüler. Ancak, Jana onların üvey kız kardeşi" dedi.
Errol Musk ile Jana Bezuidenhout’un ortak iki çocuğu bulunuyor. Toplamda 6 çocuğu bulunan Errol Musk, yakın zamanda "Dünyada bulunuşumuzun tek sebebi üremek" açıklamasını yapmıştı.