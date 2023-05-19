Dünyanın geleceği için dönüm noktası: Plastikleri düşük sıcaklıkta parçalayabilen mikroorganizmalar keşfedildi

Alpler ve Kuzey Kutbu'ndaki bilim insanları tarafından düşük sıcaklıklarda plastikleri sindirebilen ve geri dönüşümde çığır açabilecek mikroplar keşfedildi. Plastikleri parçalayabilen, birçok mikroorganizma daha önce de bulunmuştu, ancak bunlar 30 dereceninin üzerindeki sıcaklıklarda çalışıyordu. Bu da onları endüstriyel uygulamalarda kullanmanın, gerekli ısıtma nedeniyle çok pahalı olduğu anlamına geliyordu. Ancak, yeni araştırma plastikleri düşük sıcalıklarda parçalayabilen mikroorganizmaları ortaya çıkararak dünyanın geleceği için umutlandırdı.

Dünyanın geleceği için dönüm noktası: Plastikleri düşük sıcaklıkta parçalayabilen mikroorganizmalar keşfedildi - 1

İsviçre'den araştırmacılar, Alpler ve Kuzey Kutbu'nda plastiği düşük sıcaklıklarda bile parçalayabilen mikroorganizmalar keşfetti.

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Dünyanın geleceği için dönüm noktası: Plastikleri düşük sıcaklıkta parçalayabilen mikroorganizmalar keşfedildi - 2

İsviçre Federal Enstitüsü WSL'den bilim insanları, Frontiers in Microbiology'de Alpler ve Kuzey Kutbu'nda plastiğin parçalanmasına ilişkin araştırmalarını yayınladı.

Dünyanın geleceği için dönüm noktası: Plastikleri düşük sıcaklıkta parçalayabilen mikroorganizmalar keşfedildi - 3

15 DERECEDE TEST EDİLDİLER

Araştırmacılar, laboratuvar inkübasyonları sırasında Alpler ve Kuzey Kutbu topraklarına gömülü plastiklerin yanı sıra Kuzey Kutbu karasal ortamlarından toplanan plastikleri kullanarak 34 mikrobiyal suşu izole etti ve bozulma yeteneklerini 15 santigrat derecede test etti.

Dünyanın geleceği için dönüm noktası: Plastikleri düşük sıcaklıkta parçalayabilen mikroorganizmalar keşfedildi - 4

Ambalaj ve tüketici ürünlerinde yoğun şekilde kullanılan ve biyolojik olarak parçalanamayan polietilen (PE), test edilen mikroorganizmalar tarafından parçalanamadı. Ancak, test edilen mikroorganizmaların yarısından fazlası 15 derece sıcaklıkta biyolojik olarak parçalanabilen polyester-poliüretan üretirken, iki tür PE dışında her plastiği parçalayabildi.

Dünyanın geleceği için dönüm noktası: Plastikleri düşük sıcaklıkta parçalayabilen mikroorganizmalar keşfedildi - 5

CESARET VEREN SONUÇLAR

Çalışma, birkaç taksonun plastikleri parçalayabildiğini ilk kez göstermesinin yanı sıra, önceki çalışmalara göre daha düşük sıcaklıklarda parçalayabildiğini göstermesi açısından da cesaret verici sonuç ortaya koydu.

Dünyanın geleceği için dönüm noktası: Plastikleri düşük sıcaklıkta parçalayabilen mikroorganizmalar keşfedildi - 6

Daha önceki mikrobiyal plastik bozunmaları çoğunlukla 20 derece üzerindeki sıcaklıklarda incelenmişti.

Dünyanın geleceği için dönüm noktası: Plastikleri düşük sıcaklıkta parçalayabilen mikroorganizmalar keşfedildi - 7

Mikroorganizmalar, sürdürülebilir bir plastik ekonomisi sağlamak için önemli potansiyel vadediyor.

Dünyanın geleceği için dönüm noktası: Plastikleri düşük sıcaklıkta parçalayabilen mikroorganizmalar keşfedildi - 8

DÜNYADA HER YIL 460 MİLYON TON PLASTİK ÜRETİLİYOR

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD), göre her yıl dünya çapında yaklaşık 460 milyon ton plastik üretiliyor.

Dünyanın geleceği için dönüm noktası: Plastikleri düşük sıcaklıkta parçalayabilen mikroorganizmalar keşfedildi - 9

Bu bağlamda en önemli ham madde ham petrol ve plastiğe talep artmaya devam ediyor. Plastik üretim miktarının artan taleple birlikte 2050'ye kadar iki katına çıkabileceği tahmin ediliyor.

Dünyanın geleceği için dönüm noktası: Plastikleri düşük sıcaklıkta parçalayabilen mikroorganizmalar keşfedildi - 10

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), yeniden kullanım, geri dönüşüm ve ürünlerin yeniden yönlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi olarak sıralanan bu üç değişikliğin uygulanmasıyla, plastik kirliliğinin 2040'a kadar yüzde 80 azaltılabileceğini öngörüyor.

Dünyanın geleceği için dönüm noktası: Plastikleri düşük sıcaklıkta parçalayabilen mikroorganizmalar keşfedildi - 11

WWF'ye göre ise dünyada kullanılan plastiklerin sadece yüzde 10'u geri dönüşüme gidiyor.

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