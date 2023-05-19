Dünyanın geleceği için dönüm noktası: Plastikleri düşük sıcaklıkta parçalayabilen mikroorganizmalar keşfedildi

Ambalaj ve tüketici ürünlerinde yoğun şekilde kullanılan ve biyolojik olarak parçalanamayan polietilen (PE), test edilen mikroorganizmalar tarafından parçalanamadı. Ancak, test edilen mikroorganizmaların yarısından fazlası 15 derece sıcaklıkta biyolojik olarak parçalanabilen polyester-poliüretan üretirken, iki tür PE dışında her plastiği parçalayabildi.