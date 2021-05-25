Dünyanın gözü Hindistan’dayken dört ülkede rekor vaka artışı görüldü

Yaklaşık 29 milyonluk nüfusu ile karayla çevrili bir ülke olan Nepal, yıkıcı bir ikinci dalga yaşayan Hindistan ile sınır komşusu durumunda. Nepal'deki birçok insan, Covid-19 vakalarındaki hızlı artıştan Hindistan'dan dönen göçmen işçileri suçluyor.

Johns Hopkins verilerine göre, Nepal'in günlük vaka sayısı Nisan ayı başında 200'ün altında seyrederken Mayıs ortasında 9 bin 300'ün üzerinde rekor bir seviyeye yükseldi.