Dünyanın ilk yüzen şehri 2025'te geliyor

Şehir ile ilgili konuşan BM-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, “Sürdürülebilir yüzen şehirler, bizim için mevcut olan iklim uyum stratejileri cephaneliğinin bir parçasıdır” derken, “Suyla savaşmak yerine, onunla uyum içinde yaşamayı öğrenelim” diye konuştu.