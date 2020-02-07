Eksi 89 dereceden 18 dereceye

Küresel ısınmayla ilgili Güney Kutbu'ndan endişe verici bir haber geldi. Antarktika'da 18,3 derecelik rekor sıcaklık, şimdiye kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. Antarktika'da bir zamanlar oralarda termometreler -89 dereceyi gösteriyordu.

NTV Haber 07.02.2020 - 21:06





Antarktika'da sıcaklık rekoru kırıldı. 18,3 derecelik sıcaklık, şimdiye kadar güney kutbunda ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Tarihi sıcaklık rekoru, arjantin'e ait "Esperanza" araştırma üssünde kaydedildi.

Bilim insanları, bu sıcaklığın 2015'in mart ayında ölçülen 17,5 derecelik rekordan neredeyse bir derece yüksek olduğuna vurgu yaptı.

Bilim insanları, bu sıcaklığın 2015'in mart ayında ölçülen 17,5 derecelik rekordan neredeyse bir derece yüksek olduğuna vurgu yaptı.

Araştırmacılar, bölgede kaydedilen ortalama sıcakılığın da, 1971 yılından beri en yüksek seviyeye çıktığının altını çizdi.

Dünya Meteoroloji Örgütü verileri, Antarktika'da ortalama sıcaklığın 50 yılda 3 derece yükseldiğini gösteriyor. Dünya üzerinde ölçülen en düşük sıcaklık yine Güney Kutbu'nda kaydedilmişti. 1983'te Rus Vostok üssünde termometreler eksi 89,2 dereceyi göstermişti.

Dünya Meteoroloji Örgütü aralık ayında, son 10 yılın dünya tarihinin en sıcak 10 yılı olduğunu açıklamıştı.

Bilim insanları ise, sera gazı salınımlarıyla ilgili gerekli adımlar atılmadığı takdirde hava sıcaklıklarının 50 yıl içinde 3 ila 5 derece arasında yükseleceğini belirtiyor.