Ekvador'da 6,8 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı

Cumhurbaşkanlığı iletişim Ajansı, depremde 13 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Risk Yönetimi Sekreterliğinden yapılan açıklamada da ölümlerin çoğunluğunun Peru sınırındaki El Oro eyaletinde gerçekleştiği ve 126 kişinin de yaralandığı bildirildi.