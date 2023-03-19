Ekvador'da 6,8 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı

Ekvador'un Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda yerel saatle 12.12’de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan (USGS) alınan bilgiye göre, deprem 65,7 kilometre derinlikte oluştu.
Cumhurbaşkanlığı iletişim Ajansı, depremde 13 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Risk Yönetimi Sekreterliğinden yapılan açıklamada da ölümlerin çoğunluğunun Peru sınırındaki El Oro eyaletinde gerçekleştiği ve 126 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Depremde şu ana kadar 17 okul, 31 sağlık merkezi, 50 bina hasar alırken 7 bina ise tamamen yıkıldı.
Cuenca, Machala ve Guayaquil'de bazı binaların yıkıldığı, ölü sayısının daha da artabileceği kaydedildi.
BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı kaydedildi.
Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği bildirildi. Perulu yetkililer, depremin ülkenin kuzey bölgesinde hissedildiğini can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.
Depremde bir marketin raflarında bulunan ürünlerin de devrildiği görüldü.
Depremin merkezine yakın Isla Puna'da yaşayan Ernesto Alvarado, Reuters'e bazı evlerin yıkıldığını belirterek, "Hepimiz sokaklara döküldük. Çok korktuk." ifadelerini kullandı.
Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acil durum ekipleri, depremden etkilenenlere tüm desteğini sunmak için seferber oluyor" ifadelerini kullandı.
Bölgede artçı sarsıntıların da sürdüğü belirtildi.
Deprem sonrası halk korku ve panikle sokağa döküldü.