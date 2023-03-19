Ekvador'da 6,8 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Peru'da da hissedilen depremde çok sayıda bina, okul ve hastanenin hasar gördüğü kaydedildi.

Ekvador'da 6,8 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı - 1

Ekvador'un Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda yerel saatle 12.12’de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DÜNYA HABERLERİ

Ekvador'da 6,8 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı - 2

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan (USGS) alınan bilgiye göre, deprem 65,7 kilometre derinlikte oluştu.

Ekvador'da 6,8 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı - 3

Cumhurbaşkanlığı iletişim Ajansı, depremde 13 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Risk Yönetimi Sekreterliğinden yapılan açıklamada da ölümlerin çoğunluğunun Peru sınırındaki El Oro eyaletinde gerçekleştiği ve 126 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ekvador'da 6,8 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı - 4

Depremde şu ana kadar 17 okul, 31 sağlık merkezi, 50 bina hasar alırken 7 bina ise tamamen yıkıldı.

Ekvador'da 6,8 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı - 5

Cuenca, Machala ve Guayaquil'de bazı binaların yıkıldığı, ölü sayısının daha da artabileceği kaydedildi.

Ekvador'da 6,8 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı - 6

BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı kaydedildi.

Ekvador'da 6,8 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı - 7

Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği bildirildi. Perulu yetkililer, depremin ülkenin kuzey bölgesinde hissedildiğini can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Ekvador'da 6,8 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı - 8

Depremde bir marketin raflarında bulunan ürünlerin de devrildiği görüldü.

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Ekvador'da 6,8 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı - 9

Depremin merkezine yakın Isla Puna'da yaşayan Ernesto Alvarado, Reuters'e bazı evlerin yıkıldığını belirterek, "Hepimiz sokaklara döküldük. Çok korktuk."  ifadelerini kullandı.

Ekvador'da 6,8 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı - 10

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acil durum ekipleri, depremden etkilenenlere tüm desteğini sunmak için seferber oluyor" ifadelerini kullandı.

Ekvador'da 6,8 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı - 11

Bölgede artçı sarsıntıların da sürdüğü belirtildi.

Ekvador'da 6,8 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı - 12

Deprem sonrası halk korku ve panikle sokağa döküldü.

Ekvador'da 6,8 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı - 13
Ekvador'da 6,8 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı - 14
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