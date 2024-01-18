Ekvador'da canlı yayın baskını: Soruşturmayı yürüten savcı öldürüldü
Ekvador'da 10 Ocak'ta kamuya ait bir TV kanalını canlı yayında basan silahlı kişiler, 8 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralamıştı. Olayı soruşturan savcı Cesar Suarez, trafikte ilerlerken durduğu esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz hafta "TC Television" kanalına canlı yayında yapılan silahlı saldırıyla sarsılan Ekvardor'da sular durulmuyor.
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