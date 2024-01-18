Ekvador'da canlı yayın baskını: Soruşturmayı yürüten savcı öldürüldü

Ekvador'da 10 Ocak'ta kamuya ait bir TV kanalını canlı yayında basan silahlı kişiler, 8 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralamıştı. Olayı soruşturan savcı Cesar Suarez, trafikte ilerlerken durduğu esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ekvador'da canlı yayın baskını: Soruşturmayı yürüten savcı öldürüldü - 1

Geçtiğimiz hafta "TC Television" kanalına canlı yayında yapılan silahlı saldırıyla sarsılan Ekvardor'da sular durulmuyor.

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Ekvador'da canlı yayın baskını: Soruşturmayı yürüten savcı öldürüldü - 2

SALDIRIYI SORUŞTURAN SAVCIYA SİLAHLI SALDIRI

Saldırıya ilişkin soruşturmayı yöneten savcı Cesar Suarez, aracıyla trafikte durduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

Ekvador'da canlı yayın baskını: Soruşturmayı yürüten savcı öldürüldü - 3

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Başından silahla vurulan savcı Suarez, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ekvador'da canlı yayın baskını: Soruşturmayı yürüten savcı öldürüldü - 4

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ekvador'da canlı yayın baskını: Soruşturmayı yürüten savcı öldürüldü - 5

Devlet Başkanı Daniel Noboa, saldırıyı sosyal medya hesabı X'ten kınadı ve sorumluların "derhal" yakalanması talimatını verdi.

Ekvador'da canlı yayın baskını: Soruşturmayı yürüten savcı öldürüldü - 6

EKVADOR'DA CANLI YAYINDA SİLAHLI SALDIRI

Suarez, canlı yayın baskınını soruşturmasının yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm ve organize suç vakalarını soruşturuyordu.

Ekvador'da canlı yayın baskını: Soruşturmayı yürüten savcı öldürüldü - 7

SPİKERİN CEBİNE PATLAYICI KOYDULAR

"TC Television" isimli televizyon kanalının Guayaquil kentindeki stüdyosu, canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basılmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüzlerini maskeyle kapatan kişilerin, stüdyoda bulunanları rehin aldığı, spikerin cebine patlayıcı madde koyduğu görülmüştü.

Ekvador'da canlı yayın baskını: Soruşturmayı yürüten savcı öldürüldü - 8

60 GÜN OHAL İLAN EDİLDİ

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Ekvador'da canlı yayın baskını: Soruşturmayı yürüten savcı öldürüldü - 9

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

OHAL kapsamında 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

Ekvador'da canlı yayın baskını: Soruşturmayı yürüten savcı öldürüldü - 10

POLİSE SALDIRILAR

OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.

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