Ekvador'da çete üyeleri kontrolden çıktı: Ülkede OHAL ilan edildi
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, çete elebaşının hapishaneden kaçmasının ardından Devlet Başkanı Noboa'nın imzaladığı kararnameyle OHAL ilan edilmişti. Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, "Silahlı İç Çatışma Hali" ilan ettiklerini belirterek, "Çetelerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere talimat verdim." ifadesini kullandı. Tırmanışa geçen şiddet olaylarında, "TC Television" isimli televizyon kanalının stüdyosu, canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basıldı. Canlı yayın baskınından hemen sonra şehrin çeşitli noktalarında saldırılar düzenleyen silahlı gruplar, 8 sivili öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.
Ekvador'da "Los Choneros" çetesinin elebaşı Jose Adolfo Macias Villamar'ın 7 Ocak'ta Guayaquil kentinde bulunan hapishaneden kaçtığı bildirilmişti.
Villamar, 2011'de aralarında cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığının da bulunduğu çeşitli suçlardan 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Çete elebaşının hapishaneden kaçmasının ardından Devlet Başkanı Noboa'nın imzaladığı kararnameyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.