Ekvador'da olağanüstü hal ilan edildi: Hapishanedeki isyanda ölü sayısı 31'e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da tırmanan şiddet olaylarının ve Manta belediye başkanının öldürülmesinin ardından iki eyalette ve bir bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Hapishanelerde çıkan isyan nedeniyle ölü sayısının 31'e yükseldiği bildirildi.

Ekvador'da olağanüstü hal ilan edildi: Hapishanedeki isyanda ölü sayısı 31'e yükseldi - 1

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, şiddet olaylarının yaşandığı bölgelerdeki gelişmeleri ve şiddetle mücadele yöntemlerini konuşmak için yerel yetkililer ve Güvenlik Konseyi ile toplantı yaptı.

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Ekvador'da olağanüstü hal ilan edildi: Hapishanedeki isyanda ölü sayısı 31'e yükseldi - 2

Hükümet tarafından Manabi ve Los Rios eyaletlerinin yanı sıra Duran bölgesinde ilan edilen ve 60 gün boyunca devam edecek olağanüstü hal kapsamında gece sokağa çıkma yasağı getirildi.

Ekvador'da olağanüstü hal ilan edildi: Hapishanedeki isyanda ölü sayısı 31'e yükseldi - 3

Ulusal Cezaevleri Ajansından (SNAI) yapılan açıklamada, 90'dan fazla gardiyanın, beş farklı hapishanede mahkumlar tarafından rehin tutulduğu belirtilerek son günlerde mahkumlar arasında çıkan çatışmalarda 31 kişinin öldüğü bildirildi.

Ekvador'da olağanüstü hal ilan edildi: Hapishanedeki isyanda ölü sayısı 31'e yükseldi - 4

BELEDİYE BAŞKANI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLMÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Juan Zapata, Manabi eyaletinde bulunan Manta şehrinin Belediye Başkanı Agustin Intriago'nun, 23 Temmuz'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Yetkililer, söz konusu saldırıda yaralanan bir kadının da öldüğünü kaydetmişti.

Ekvador'da olağanüstü hal ilan edildi: Hapishanedeki isyanda ölü sayısı 31'e yükseldi - 5

Lasso, Twitter'da yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayarak "suçun sorumlularının bulunup adalete teslim edilmesi için gerekli kaynakları harekete geçirme talimatı verdiğini" ifade etmişti.

Ekvador'da olağanüstü hal ilan edildi: Hapishanedeki isyanda ölü sayısı 31'e yükseldi - 6

Ülkenin önemli limanlarından biri olan Manta, son yıllarda uluslararası suç örgütleri ve uyuşturucu kartellerinin limandaki kontrolü ele geçirmek için yaşanan çatışmalara ve uyuşturucu kaçakçılığı olaylarına sahne oluyor.

Ekvador'da olağanüstü hal ilan edildi: Hapishanedeki isyanda ölü sayısı 31'e yükseldi - 7

ÜLKE, ŞİDDET OLAYLARININ GÖLGESİNDE SEÇİME GİDİYOR

Pek çok bölgesinde şiddet olayları devam eden Ekvador, bir yandan ise gelecek ay yapılması planlanan genel seçimlere hazırlanıyor.

Ekvador'da olağanüstü hal ilan edildi: Hapishanedeki isyanda ölü sayısı 31'e yükseldi - 8

Mevcut Devlet Başkanı Lasso, mayıs ayında mecliste yapılan azil oylamasının ardından Kongreyi feshetmiş ve 20 Ağustos'ta erken seçim yapılmasının önünü açmıştı.

Ekvador'da olağanüstü hal ilan edildi: Hapishanedeki isyanda ölü sayısı 31'e yükseldi - 9

Cumhurbaşkanlığı için yarışan adaylar, Intriago'ya yönelik saldırıyı kınayarak ülkedeki güvenlik krizini çözme sözü verdi.

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