Ekvador'da olağanüstü hal ilan edildi: Hapishanedeki isyanda ölü sayısı 31'e yükseldi
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da tırmanan şiddet olaylarının ve Manta belediye başkanının öldürülmesinin ardından iki eyalette ve bir bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Hapishanelerde çıkan isyan nedeniyle ölü sayısının 31'e yükseldiği bildirildi.
Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, şiddet olaylarının yaşandığı bölgelerdeki gelişmeleri ve şiddetle mücadele yöntemlerini konuşmak için yerel yetkililer ve Güvenlik Konseyi ile toplantı yaptı.