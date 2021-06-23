Ekvador'da yeni keşfedilen kurbağa türüne rock grubu Led Zeppelin'in adı verildi

Ekvador'da yeni bir kurbağa türü bulundu. Keşfi yapan bilim insanları, kurbağaya sevdikleri İngiliz rock grubu Led Zeppelin'in adını verdi. Kırmızı gözleri ile dikkat çeken kurbağanın, yalnızca 3 örneğinin bulunduğu ve soyunun tehlikede olduğu açıklandı.

ntv.com.tr 23.06.2021 - 16:22 | Son Güncelleme : 23.06.2021 - 16:30

Ekvador'da yeni keşfedilen kurbağa türüne rock grubu Led Zeppelin'in adı verildi - 1

Ekvador'daki And Dağları'nın eteğinde yer alan Cordillera del Cóndorbölgesinde keşfedilen yeni bir kurbağa türüne, araştırmacıların en sevdiği müzisyenlerden biri olan ünlü İngiliz rock grubu Led Zeppelin'in adı verildi.

Ekvador'da yeni keşfedilen kurbağa türüne rock grubu Led Zeppelin'in adı verildi - 2

TAM ADI "PRİSTİMANTİS LEDZEPPELİN"

Neotropical Biodiversity'de yayınlanan araştırma, Ekvador'da bulunan bir ağaç kurbağası olan "Pristimantis ledzeppelin"in bulgularını detaylandırdı.

Ekvador'da yeni keşfedilen kurbağa türüne rock grubu Led Zeppelin'in adı verildi - 3

Buna göre, kırmızı gözleri olan kurbağa, sarı, kahverengi, siyah ve turuncu bir cilde sahip. Aynı zamanda boyu erkeklerde 2,4 santimetreye, dişilerde ise 3,6 santimetreye ulaşabiliyor.

Ekvador'da yeni keşfedilen kurbağa türüne rock grubu Led Zeppelin'in adı verildi - 4

"ROCK VE METALİN ÖNCÜLERİ"

Bununla birlikte, araştırmacılar, çalışmada “Yeni türün adı, Led Zeppelin ve olağanüstü müziklerini onurlandırıyor. Yazarlar, "Led Zeppelin 1968'de Londra'da kurulmuş bir İngiliz rock grubuydu, 1970'lerin en etkili gruplarından biriydi ve hem hard rock hem de heavy metalin öncüleriydi” açıklamasını yaptı.

Ekvador'da yeni keşfedilen kurbağa türüne rock grubu Led Zeppelin'in adı verildi - 5

SADECE 3 ÖRNEĞİ BULUNDU

Diğer taraftan, araştırmacılar, yeni keşfedilen kurbağanın kuzey Peru'daki Cordillera Central'da yaşayan Pristimantis muscosus adlı türe çok benzediğini söyledi. Ancak, P. ledzeppelinin burnu, kasıklarında ve arka uzuvlarının alt yüzeylerinde turuncu, düzensiz lekeler nedeniyle farklı olduğuna dikkat çekildi.


Ekvador'da yeni keşfedilen kurbağa türüne rock grubu Led Zeppelin'in adı verildi - 6

Bilim insanları, aynı zamanda bölgede ikisi erkek olmak üzere, sadece üç P. ledzeppelin örneği bulunduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Cordillera del Cóndor'un yüksek endemizmi nedeniyle, burada açıklanan yeni türlerin yalnızca bu sınırlı alanda bulunması muhtemeldir, bu nedenle küçük omurgalı koruma eylemleri için yeni ve  uzun vadeli girişimleri düşünmek önemlidir.”

Araştırmacılar, örneklerin midelerinden birinde böcek, karınca, salyangoz ve sümüklü böcek kalıntılarını tespit etti.

Ekvador'da yeni keşfedilen kurbağa türüne rock grubu Led Zeppelin'in adı verildi - 7

"SOYU HALİ HAZIRDA TÜKENME TEHDİDİNDE"

Öte yandan, bilim için yeni olmasına rağmen, bulunduğu yer göz önüne alındığında, P. ledzeppelin'in neslinin hali hazırda tehlikede olduğu belirtildi. Çalışmanın yazarları, bölgenin tarımsal genişleme, madencilik ve iklim değişikliğinden kaynaklanan tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Cordillera del Cóndor, tropikal And Dağları'nın bir parçası olduğu için dünyanın en tehdit altındaki ekolojik bölgelerinden birinin bir parçası" dedi.

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