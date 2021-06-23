Ekvador'da yeni keşfedilen kurbağa türüne rock grubu Led Zeppelin'in adı verildi

ntv.com.tr 23.06.2021 - 16:22 | Son Güncelleme : 23.06.2021 - 16:30
Ekvador'daki And Dağları'nın eteğinde yer alan Cordillera del Cóndorbölgesinde keşfedilen yeni bir kurbağa türüne, araştırmacıların en sevdiği müzisyenlerden biri olan ünlü İngiliz rock grubu Led Zeppelin'in adı verildi.
Neotropical Biodiversity'de yayınlanan araştırma, Ekvador'da bulunan bir ağaç kurbağası olan "Pristimantis ledzeppelin"in bulgularını detaylandırdı.
Buna göre, kırmızı gözleri olan kurbağa, sarı, kahverengi, siyah ve turuncu bir cilde sahip. Aynı zamanda boyu erkeklerde 2,4 santimetreye, dişilerde ise 3,6 santimetreye ulaşabiliyor.
Bununla birlikte, araştırmacılar, çalışmada “Yeni türün adı, Led Zeppelin ve olağanüstü müziklerini onurlandırıyor. Yazarlar, "Led Zeppelin 1968'de Londra'da kurulmuş bir İngiliz rock grubuydu, 1970'lerin en etkili gruplarından biriydi ve hem hard rock hem de heavy metalin öncüleriydi” açıklamasını yaptı.
Bilim insanları, aynı zamanda bölgede ikisi erkek olmak üzere, sadece üç P. ledzeppelin örneği bulunduğunu söyleyerek şöyle devam etti:
"Cordillera del Cóndor'un yüksek endemizmi nedeniyle, burada açıklanan yeni türlerin yalnızca bu sınırlı alanda bulunması muhtemeldir, bu nedenle küçük omurgalı koruma eylemleri için yeni ve uzun vadeli girişimleri düşünmek önemlidir.”
Araştırmacılar, örneklerin midelerinden birinde böcek, karınca, salyangoz ve sümüklü böcek kalıntılarını tespit etti.