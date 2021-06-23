Ekvador'da yeni keşfedilen kurbağa türüne rock grubu Led Zeppelin'in adı verildi

Bilim insanları, aynı zamanda bölgede ikisi erkek olmak üzere, sadece üç P. ledzeppelin örneği bulunduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Cordillera del Cóndor'un yüksek endemizmi nedeniyle, burada açıklanan yeni türlerin yalnızca bu sınırlı alanda bulunması muhtemeldir, bu nedenle küçük omurgalı koruma eylemleri için yeni ve uzun vadeli girişimleri düşünmek önemlidir.”



Araştırmacılar, örneklerin midelerinden birinde böcek, karınca, salyangoz ve sümüklü böcek kalıntılarını tespit etti.