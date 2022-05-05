Elon Musk'a "Türk Merdivenleri'ni satın al" çağrısı

İtalya'nın en önemli turistik yerlerinden biri olan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Sicilya'daki Türk Merdivenleri yıllardır bakımsızlıktan tahrip oluyor. Yetkililerden yardım isteyen merdivenlerin sahibi Ferdinando Sciabarrà, cevap alamayınca çareyi ünlü tarihi bölgeyi Elon Musk'a satmakta buldu. Türk Merdivenleri'ne dünyanın en zengin insanın iyi bakacağını düşünen Sciabarrà'ya Musk'tan henüz bir yanıt gelmedi.

Haberler - ntv.com.tr 05.05.2022 - 10:18 | Son Güncelleme : 05.05.2022 - 10:29

Elon Musk'a "Türk Merdivenleri'ni satın al" çağrısı - 1

İtalya’nın Sicilya adasındaki ünlü basamaklı kireçtaşı uçurumu, dünyanın en zengin insanının bir sonraki devralma teklifi için bariz bir seçim olmayabilir, ancak  İtalyan bir adam böyle bir olasılığın hayalini kuruyor. Türk Merdivenleri'nin bir kısmını 'ın satın almasını isteyen bölgenin sahibi bir çağrıda bulundu. 

Elon Musk'a "Türk Merdivenleri'ni satın al" çağrısı - 2

Realmonte, Agrigento'daki yerel yönetimle uzun bir yasal mücadelenin ardından ve merdivenlerin bakımıyla ilgili yıllarca süren şikayetlerin sonucunda uçurumun resmi sahibi 72 yaşındaki Ferdinando Sciabarrà, alanı satışa çıkardı. 

Elon Musk'a "Türk Merdivenleri'ni satın al" çağrısı - 3

İTALYA'NIN EN TURİSTİK YERLERİNDEN

İtalyanca Scala dei Turchi olarak adlandırılan Türk Merdivenleri, İtalya'nın en çok ziyaret edilen turistik yerleri arasında yer alıyor. UNESCO Mirası listesinde yer alan tarihi bölge, ünlü edebiyatçı Andrea Camilleri'nin Müfettiş Montalbano kitaplarında sıklıkla geçiyor. 

İki kumsal arasında uzanan bu oluşum, merdivene benzeyen kayaç bir yapıya sahip. Haçlı Seferleri sırasında, Müslüman korsanları bu konum rüzgârı kestiği için gemileriyle burada duraklama yapıp saklanırlardı. Kayaların merdivenli yapısından korsanlar dağa tırmanıp,  yakınlarda bulunan köylere baskınlar düzenlerlerdi. Bu korsanlar halk arasında Türk olarak bilindiği için, zamanla kayalıklar 'Türk merdivenleri' adını aldı.

Elon Musk'a "Türk Merdivenleri'ni satın al" çağrısı - 4

Diğer taraftan, daha önce yerel ticaret odası için çalışan Sciabarrà, 19. yüzyıldan kalma miras belgelerine dayanarak mülkiyet iddiasını ortaya koydu. Devlete ait arazileri işgal ettiği için soruşturma açıldıktan sonra uçurumdaki payı geri verildi.

Elon Musk'a "Türk Merdivenleri'ni satın al" çağrısı - 5

Sciabarrà, yerel ve bölgesel makamların Türk Merdivenleri’ni daha iyi korumak veya bir doğa rezervine dönüştürmek için önlemler getirme talepleri reddedildikten sonra şimdi merdivenleri açık artırmaya çıkardığını söyledi.

Sciabarrà, “Onu öncelikle  Elon Musk'a hitap eden müzayedeye çıkarıyoruz” dedi.

Elon Musk'a "Türk Merdivenleri'ni satın al" çağrısı - 6

YILLAR İÇİNDE ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan, Güney Sicilya kıyılarından Akdeniz'e uzanan devasa bir merdiven şeklindeki uçurum, çok sayıda turistin de etkisiyle erozyona uğradı. Bazıları ise yumuşak beyaz kireç taşından oluşan kaya parçalarını çaldı.

Elon Musk'a "Türk Merdivenleri'ni satın al" çağrısı - 7

Ocak ayında, vandallar simgesel yapıyı kırmızı demir oksit tozuyla tahrif etti. Türk Merdivenleri, kötü korunmasıyla ilgili şikayetlerin ardından 2020'nin başlarında geçici olarak kapatıldı ve devlet tarafından el konuldu. Sciabbarà, ayrıca uçurumun  korunmasıyla bağlantılı suçlardan dolayı soruşturuldu ve geçen yaz 9 bin 100 € para cezasına çarptırıldı.

Elon Musk'a "Türk Merdivenleri'ni satın al" çağrısı - 8

Sciabarrà'nın kızı Angela, "Biz onu kamu idaresine bağışlamak istedik, ayrıca bir çevre derneğine emanet etmemiz de engellendi. Turistlerin, kolayca atlanabilen çitlerle değil, kontrollü erişimle güvenli bir şekilde ziyaret etmelerine izin verilmeli. Kaya düşmesinin de önlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Elon Musk'a "Türk Merdivenleri'ni satın al" çağrısı - 9

ELON MUSK'IN TWITTER'I SATIN ALMASI

Musk, Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için geçen hafta anlaşmaya varmıştı. witter'dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Elon Musk'a "Türk Merdivenleri'ni satın al" çağrısı - 10

Açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği kaydedilmişti. Musk, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır" demişti.

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