Elon Musk’ı takip eden gencin Bill Gates, Jeff Bezos ve Donald Trump’ı da takip ettiği ortaya çıktı

Haberler - ntv.com.tr 03.02.2022 - 10:40
Geliştirdiği algoritma sayesinde dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın özel jetini takip edip sosyal medya hesabından yayımlayan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Jack Sweeney’in içlerinde Bill Gates, Jeff Bezos ve Donald Trump’ın uçakları da dahil olmak üzere 127 özel jeti takip ettiği ortaya çıktı.
Yazdığı kod sebebiyle birçok kişi tarafından takip edilen Sweeney, Elon Musk’ın hesabı kapatmak için teklif ettiği 5 bin doların ardından bunu iş fırsatı olarak gördüğünü söyledi.
“Çoğunlukla eğlence için kurulan bu kodlama projesi son derece karlı olabilir” şeklinde düşündüğünü söyleyen Sweeney, birçoğu 2021 yazında olmak üzere diğer önemli özel jetleri takip etmek için yeni kod yazdığını söyledi.
Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un ve eski ABD başkanı Donald Trump'ın özel jetlerinin uçuş verilerini takip eden Sweeney, bu bilgilerin 16 farklı Twitter hesabında göründüğünü, Elon Musk’ın jetini takip eden hesabın ise 300 binden fazla takipçiyle ilk sırada yer aldığını aktardı.
Elon Musk’ın 5 bin dolarlık teklifine, 50 bin dolar istediğini belirterek yanıt veren Sweeney, Twitter hesaplarını satın almak isteyen diğer milyarderlere de aynı anlaşmayı önereceğini söyledi.
Web sitesindeki bağışlar ve reklamlar sayesinde toplam 500 dolar kazandığını söyleyen Sweeney, “Muhtemelen bundan bir tür iş yapabilirim ve bu kesinlikle üniversite için ödeme yapmak için yeterli" ifadelerini kullandı.
University of Central Florida (UCF) birinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Sweeney’e dünyanın önemli özel havayolu şirketlerinden Stratos Jet Charters iş teklifinde bulunmuştu.
Stratos Başkanı ve CEO'su Joel Thomas, New York Post'a verdiği demeçte, şirketin Twitter hesabı ‘Elon Musk's Jet'i başlatan "yaratıcılığını" gördükten sonra Sweeney'e geliştirme ekibinde çalışma teklifinde bulunduklarını duyurmuştu.