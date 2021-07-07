Elon Musk’ın evi ortaya çıktı: 35 metrekare büyüklüğünde, değeri 50 bin dolar

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, gayrimenkullerini sattıktan sonra SpaceX tesislerinin yakınında bir prefabrik eve yerleşti. Geçtiğimiz yıl herhangi bir şeye sahip olmak istemediğini söyleyen Musk’ın Mars görevine odaklanmak için 50 bin dolar değerindeki 35 metrekarelik dairede yaşadığı belirtildi.

ntv.com.tr 07.07.2021 - 16:27

Elon Musk’ın evi ortaya çıktı: 35 metrekare büyüklüğünde, değeri 50 bin dolar - 1

181 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Elon Musk, prefabrik bir eve taşındığını açıkladı.

Elon Musk’ın evi ortaya çıktı: 35 metrekare büyüklüğünde, değeri 50 bin dolar - 2

Geçtiğimiz aylarda gayrimenkullerini satarak 35 metrekarelik eve taşınan Musk’ın SpaceX’in Mars görevine odaklanmak için bu kararı aldığı belirtildi.

Elon Musk’ın evi ortaya çıktı: 35 metrekare büyüklüğünde, değeri 50 bin dolar - 3

Geçtiğimiz ay, değeri 50 bin dolar olarak açıklanan prefabrik eve taşınması ile ilgili açıklama yapan Musk, “Birincil evim Boca / Starbase'de kiraladığım yaklaşık 50 bin dolarlık bir ev. Bu harika bir şey” demişti.

Elon Musk’ın evi ortaya çıktı: 35 metrekare büyüklüğünde, değeri 50 bin dolar - 4

Uzay şirketi SpaceX’in roketleme alanının içerisindeki sitede kiraladığı ev, ‘tiny house’ (küçük ev) konseptiyle tasarlanırken, içerisinde yaşam alanı olarak adlandırılan salon, tuvalet, yatak ve mutfak bulunuyor.

Elon Musk’ın evi ortaya çıktı: 35 metrekare büyüklüğünde, değeri 50 bin dolar - 5

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında herhangi bir şeye sahip olmak istemediğini ve tüm evlerini satışa çıkaracağını açıklayan Elon Musk, ABD’nin California eyaletindeki altı evini satmıştı.

Elon Musk’ın evi ortaya çıktı: 35 metrekare büyüklüğünde, değeri 50 bin dolar - 6
Son olarak “özel bir yer” olarak adlandırdığı Bay Area malikanesini satışa çıkaran Musk, evini 37 milyon dolara satışa çıkarmış, evini orada yaşayacak büyük bir aileye satmak istediğini söylemişti.
Elon Musk’ın evi ortaya çıktı: 35 metrekare büyüklüğünde, değeri 50 bin dolar - 7

PREFABRİK EVDEN DİĞER KARELER..

Elon Musk’ın evi ortaya çıktı: 35 metrekare büyüklüğünde, değeri 50 bin dolar - 8
Elon Musk’ın evi ortaya çıktı: 35 metrekare büyüklüğünde, değeri 50 bin dolar - 9
Elon Musk’ın evi ortaya çıktı: 35 metrekare büyüklüğünde, değeri 50 bin dolar - 10

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