Elon Musk'un Mikonos'taki tatili şaşırttı: Lüks yata günlük 125 bin lira

Haberler - ntv.com.tr 20.07.2022 - 16:15 | Son Güncelleme : 20.07.2022 - 16:16
Mikonos'ta tatil yapan Elon Musk, antik Yunanistan'ın kutsal bir yeri olan yakınlardaki Delos adasını ziyaret etmek için lüks bir yata bindi. Musk, personeliyle birlikte Delos'u ziyaret etmek için Mykonos Boat Trips şirketine ait Zeus adlı yatı günlük 7 bin euroya ((Yaklaşık 125,8 bin lira) kiraladı.
Musk, geçen Cumartesi günü erken saatlerde Mikonos'a geldi ve Agia Anna sahilindeki bir restoranda öğle yemeği yerken görüldü.
Greek Reporter adlı internet sitesinin haberine göre Mikonos sakinleri, dünyanın en zengin insanı, sadeliği ve nezaketiyle yerel halkın kalbini kazandı.
Bununla birlikte, yata binen Musk’ın siyah şort ve beyaz bir tişört giydiği görüldü. 51 yaşındaki milyarder iş insanı, Delos’taki arkeolojik gezisi sırasında cep telefonunu da yatta bıraktı.
Diğer taraftan, Musk’ın UNESCO Dünya Mirası alanı olan Delos'un tarihine oldukçu meraklı olduğu belirtildi. Delos Yunanistan'daki en önemli mitolojik, tarihi ve arkeolojik alanlardan biri olarak öne çıkıyor.
Adada yapılan kapsamlı kazılar, Delos'u Yunan mitolojisinin Yunan tanrıları Apollon ve ikiz kız kardeşi Artemis'in doğum yeri olarak adlandırmasından önceki bir döneme kadar uzanan kutsal bir sığınak olarak tasvir eden kalıntıları ortaya çıkardı. Delos'taki antik taş kulübelerin bazı kalıntıları ise MÖ 3. bin yıla kadar uzanıyor.
Öte yandani geçen Nisan ayında TED Konferansı'nda Chris Anderson ile yaptığı röportajda Musk, "kişisel tüketim için yılda milyarlarca dolar harcamadığını, ancak özel jetinin tutumlu yaşam tarzının bir istisnası olduğunu belirterek şunları söylemişti:
“Bir evim ya da yatım yok. Tatil yapmıyorum. Tek istisnam bu uçak. Çünkü onu kullanmazsam, çalışmak için kullanacağım zaman daralıyor.”
221 milyar dolarlık servetiyle dünyanın zengin insanı olan Elon Musk hakkında eski sevgilisi Grimes da bu yılın başında çarpıcı açıklamalar da bulunmuştu. Musk'ın iki çocuğunun annesi olan Kanadalı müzisyen, Tesla CEO'sunun birlikte yaşarlarken, yeni bir yatak almak yerine kendi yatağını getirmesini istediğini söylemişti. Musk'ın yoksulluk sınırının altındaymış gibi bir hayat sürdürdüğünü belirten Grimes, sekiz gün üst üste fıstık ezmesi yediği günlerden de bahsetmişti.
Öte yandan Musk, geçen hafta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını feshetti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde, Musk'ın anlaşmayı birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek resmi olarak bir mektupla feshettiği aktarıldı.
Fesih kararıyla, işlemin tamamlanmaması durumda Musk'ın 1 milyar dolar ödemesini gerektiren anlaşma şartı gündeme geldi.