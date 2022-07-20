Elon Musk'un Mikonos'taki tatili şaşırttı: Lüks yata günlük 125 bin lira

ELON MUSK DELOS’UN TARİHİNE AŞİNA

Diğer taraftan, Musk’ın UNESCO Dünya Mirası alanı olan Delos'un tarihine oldukçu meraklı olduğu belirtildi. Delos Yunanistan'daki en önemli mitolojik, tarihi ve arkeolojik alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Adada yapılan kapsamlı kazılar, Delos'u Yunan mitolojisinin Yunan tanrıları Apollon ve ikiz kız kardeşi Artemis'in doğum yeri olarak adlandırmasından önceki bir döneme kadar uzanan kutsal bir sığınak olarak tasvir eden kalıntıları ortaya çıkardı. Delos'taki antik taş kulübelerin bazı kalıntıları ise MÖ 3. bin yıla kadar uzanıyor.