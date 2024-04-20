Emekli olan bomba tespit köpeğine sürpriz veda partisi
ABD’nin başkenti Washington’daki havalimanında bomba tespiti taramalarında çalışan Messi adlı K9 köpeğine, çalışma hayatının son iş gününde sürpriz veda partisi yapıldı. Messi’nin veda partisinde “Sevmek için okşamayın” bandı çıkartıldı.
Ronald Reagan Havalimanı’nda bomba ve patlayıcı taraması yapan K9 köpeği Messi, dün itibariyle emekli oldu.
8 yaşındaki Sarı Labrador Retriever Messi’nin en sevdiği şeyler arasında iş sonrası tenis toplarıyla oynamak olduğunu belirten yetkililer son iş gününde Messi’ye sürpriz veda partisi hazırladı.