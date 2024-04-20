Emekli olan bomba tespit köpeğine sürpriz veda partisi

ABD’nin başkenti Washington’daki havalimanında bomba tespiti taramalarında çalışan Messi adlı K9 köpeğine, çalışma hayatının son iş gününde sürpriz veda partisi yapıldı. Messi’nin veda partisinde “Sevmek için okşamayın” bandı çıkartıldı.

Emekli olan bomba tespit köpeğine sürpriz veda partisi - 1

Ronald Reagan Havalimanı’nda bomba ve patlayıcı taraması yapan K9 köpeği Messi, dün itibariyle emekli oldu.

8 yaşındaki Sarı Labrador Retriever Messi’nin en sevdiği şeyler arasında iş sonrası tenis toplarıyla oynamak olduğunu belirten yetkililer son iş gününde Messi’ye sürpriz veda partisi hazırladı.

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Emekli olan bomba tespit köpeğine sürpriz veda partisi - 2

Bakıcısı ve iş ortağı Peter tarafından bir odaya götürülen Messi, bir çantayı kokladıktan sonra balkondan üstüne tenis topları atılarak alkışlandı.

Emekli olan bomba tespit köpeğine sürpriz veda partisi - 3

Parti sonunda “Sevmek için okşamayın” bandı çıkartılan Messi’nin artık çalışan bir köpek olmadığı ve başkaları tarafından istediği kadar sevilebileceği ifade edildi.

Yetkililer, “Peter emekli olan Messi'yi evlat edinecek, böylece ikisi birlikte kalmaya devam edecek” açıklamasını yaptı.

Emekli olan bomba tespit köpeğine sürpriz veda partisi - 4

BOMBA TESPİTİ YAPAN K9’LAR NASIL EĞİTİLİYOR?

Patlayıcı ve bomba tespiti için seçilen köpekler, Ulusal Patlayıcı Tespit Köpek Ekibi Programı’nda eğitim alıyor.

Her yıl yaklaşık 300 köpek, 16 haftalık eğitimi tamamlıyor.

Emekli olan bomba tespit köpeğine sürpriz veda partisi - 5

Eğitim boyunca köpekler yoğun havaalanı ortamlarına uyum sağlamak için sosyalleşiyor, eğitmenleriyle tanışıyor ve çeşitli patlayıcı kokuları tespit etme becerilerini öğreniyor.

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