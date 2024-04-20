Emekli olan bomba tespit köpeğine sürpriz veda partisi

Parti sonunda “Sevmek için okşamayın” bandı çıkartılan Messi’nin artık çalışan bir köpek olmadığı ve başkaları tarafından istediği kadar sevilebileceği ifade edildi.

Yetkililer, “Peter emekli olan Messi'yi evlat edinecek, böylece ikisi birlikte kalmaya devam edecek” açıklamasını yaptı.