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Endonezya'da 60 yıl aradan sonra çamur banyosu geleneği tekrarlandı

Endonezya'nın Bali adasında, altmış yıllık bir aradan sonra "Sessizlik Günü" kapsamında çamur banyosu ritüelleri yeniden canlandırıldı. Kedonganan Köyü'nde yaşayan Balililer, toprağa şükranlarını sunmak ve manevi negatifliği nötrleştirmek için çamurla kaplandıktan sonra okyanusta temizlendiler. Mebuug Buugan olarak bilinen bu gelenek, Nyepi olarak bilinen "Sessizlik Günü" kutlamalarının ardından gerçekleşti. Köylüler, mangrov alanlarında toplanarak çamur havuzlarına girdiler ve bedenlerini çamurla kapladılar.

Endonezya'da 60 yıl aradan sonra çamur banyosu geleneği tekrarlandı - 1

Endonezya'nın Bali adasında, "Sessizlik Günü" festivali sonrası, altmış yıl aradan sonra yeniden canlandırılan Mebuug-buugan adlı çamur banyosuna yüzlerce kişi katıldı. Bu ritüel, kötü şansı ve negatif enerjiyi temizlemesiyle biliniyor.

DÜNYA HABERLERİ

Endonezya'da 60 yıl aradan sonra çamur banyosu geleneği tekrarlandı - 2

Katılımcılar, geleneksel kıyafetlerle ve başlıklarla çamur topladılar ve kendilerini arındırma ritüelinin bir parçası olarak vücutlarına sürdüler.

Endonezya'da 60 yıl aradan sonra çamur banyosu geleneği tekrarlandı - 3

Bu etkinlik, adada yapılan Nyepi festivalinden bir gün sonra gerçekleşti. Nyepi'de Hindu topluluğu, evde kalarak kendilerini düşünmeyi ve dini ritüelleri yerine getirmeyi bekler.

Endonezya'da 60 yıl aradan sonra çamur banyosu geleneği tekrarlandı - 4

Bali'deki Hindu nüfusunun yanı sıra, Endonezya'nın genel nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşuyor.

Endonezya'da 60 yıl aradan sonra çamur banyosu geleneği tekrarlandı - 5
Endonezya'da 60 yıl aradan sonra çamur banyosu geleneği tekrarlandı - 6
Endonezya'da 60 yıl aradan sonra çamur banyosu geleneği tekrarlandı - 7
Endonezya'da 60 yıl aradan sonra çamur banyosu geleneği tekrarlandı - 8
Endonezya'da 60 yıl aradan sonra çamur banyosu geleneği tekrarlandı - 9
Endonezya'da 60 yıl aradan sonra çamur banyosu geleneği tekrarlandı - 10
Endonezya'da 60 yıl aradan sonra çamur banyosu geleneği tekrarlandı - 11
Endonezya'da 60 yıl aradan sonra çamur banyosu geleneği tekrarlandı - 12
Endonezya'da 60 yıl aradan sonra çamur banyosu geleneği tekrarlandı - 13
Endonezya'da 60 yıl aradan sonra çamur banyosu geleneği tekrarlandı - 14
Endonezya'da 60 yıl aradan sonra çamur banyosu geleneği tekrarlandı - 15
Endonezya'da 60 yıl aradan sonra çamur banyosu geleneği tekrarlandı - 16
Endonezya'da 60 yıl aradan sonra çamur banyosu geleneği tekrarlandı - 17
Endonezya'da 60 yıl aradan sonra çamur banyosu geleneği tekrarlandı - 18
Endonezya'da 60 yıl aradan sonra çamur banyosu geleneği tekrarlandı - 19
Endonezya'da 60 yıl aradan sonra çamur banyosu geleneği tekrarlandı - 20
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