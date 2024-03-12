Endonezya'da 60 yıl aradan sonra çamur banyosu geleneği tekrarlandı
Endonezya'nın Bali adasında, altmış yıllık bir aradan sonra "Sessizlik Günü" kapsamında çamur banyosu ritüelleri yeniden canlandırıldı. Kedonganan Köyü'nde yaşayan Balililer, toprağa şükranlarını sunmak ve manevi negatifliği nötrleştirmek için çamurla kaplandıktan sonra okyanusta temizlendiler. Mebuug Buugan olarak bilinen bu gelenek, Nyepi olarak bilinen "Sessizlik Günü" kutlamalarının ardından gerçekleşti. Köylüler, mangrov alanlarında toplanarak çamur havuzlarına girdiler ve bedenlerini çamurla kapladılar.
Endonezya'nın Bali adasında, "Sessizlik Günü" festivali sonrası, altmış yıl aradan sonra yeniden canlandırılan Mebuug-buugan adlı çamur banyosuna yüzlerce kişi katıldı. Bu ritüel, kötü şansı ve negatif enerjiyi temizlemesiyle biliniyor.