Endonezya’da deprem sonrası gıda ve su sıkıntısı (Ölü sayısı artıyor)

1 Endonezya'da cuma günü meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonrası Endonezya Ulusal Afet Ajansı, ölü sayısının 844'ten bin 234'e yükseldiğini açıkladı.

2 Yetkililer sağlık koşulları ve dini kurallar nedeniyle bölgedeki naaşların hazırlanan toplu mezarlara ivedilikle gömülmesi gerektiğini belirtiyor.

3 Endonezya'da depremin en ağır hasarı verdiği Palu'da arama kurtarma çalışmaları teknik ekipman ve araç eksikliğinden kısıtlı imkanlarla yürütülürken gece çalışmalara ara veriliyor.

4 Deprem bölgesi dağlık bir alanda olduğu için arama kurtarma çalışmalarına destek olabilecek büyük iş makinası ve ekipmanlarının erişiminde güçlük yaşanıyor.

5 ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR Elektrik verilemeyen bölge genelinde, telefon hatlarındaki sorunlar nedeniyle iletişim kurulmasında güçlüklerle karşılaşılıyor. Deprem ve tsunaminin ağır hasar verdiği kentte yiyecek, su ve benzin sıkıntısı da yaşanıyor.

6 Palu merkezde, depremde yıkılan Roa otelinde şu ana kadar 3 kişinin cesedine ulaşılırken, 2 kişi sağ kurtuldu.

7 Bölgedeki Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) ekipleri sorumlusu Retno Budiharto, "Otel kaydına göre enkaz altında halen yaklaşık 30 kişi bulunuyor. Arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

8 Endonezya deprem ve tsunaminin yaralarını sarmaya çalışırken, Flores adası yakınlarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı. Flores adasındaki depremin herhangi bir hasara ya da can kaybına neden olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

9 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler için Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'ya taziyede bulundu.

10 PCumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşıyla dün telefonda görüştü.

11 Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler için Widodo'ya taziyede bulunan Erdoğan, bin 200'den fazla insanın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

12 Türkiye'nin Endonezyalı kardeşlerinin acılarını paylaştığını vurgulayan Erdoğan, yaşanan büyük felaket karşısında AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye’nin her türlü yardıma hazır olduğunu da kaydetti.

13 ABD BAŞKANI TRUMP'TAN TAZİYE DİLEĞİ ABD Başkanı Donald Trump da, Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketinden dolayı Endonezya'ya taziye dileklerini iletti.

14 "Endonezya'ya en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullanan Trump, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonda görüşeceğini duyurdu.

15 Trump ayrıca Tsunami felaketinin ardından Endonezya’ya çok sayıda ilk yardımcı ve askeri yardım yolladıklarını dile getirdi.

16 DEPREM SONRASI 6 METRELİK TSUNAMİ Dongala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ile 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

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