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Endonezya'da seçim sonucu protestoları: 6 ölü

Anadolu Ajansı

Endonezya'da devlet başkanı adayı Prabowo Subianto'nun kaybettiği seçim sonuçlarına itiraz eden protestocular ile polis arasında çıkan çatışmada 6 kişi öldü, 200 kişi yaralandı.

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    Başkent Cakarta Valisi Anies Baswedan, yaptığı açıklamada, başkentte seçim sonuçlarının protesto edildiği gösterilerde çıkan olaylarda bu sabah itibarıyla 6 kişini yaşamını yitirdiğini, 200 kişinin yaralandığını belirtti.
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    Yaralıları hastanede ziyaret eden Baswedan, göstericilere düzen ve asayişi bozmama çağrısında bulundu.
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    Çıkan olaylarda en az 20 kişi gözaltına alındı. Dün gece saatlerinde polisin dağıtmak istediği göstericiler, güvenlik güçlerine molotofkokteyli ve havai fişeklerle karşılık verdi.
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    Seçim Komisyonunun ilan ettiği sonuçlara hile yapıldığı iddiasıyla itiraz eden ana muhalefetteki Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Subianto, taraftarlarına barışçıl bir ortamda protestolar düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.
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    Binlerce polisin görevlendirildiği başkentte, bugün de gösterilerin geniş katılımla sürmesi bekleniyor.
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    Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı ve milletvekilliği seçiminin resmi sonuçlarını bugün açıklayan Seçim Komisyonu, Subianto'nun yüzde 44,50'lik oy oranına karşın oyların yüzde 55,50'sini alan Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun yeniden başkan seçildiğini ilan etmişti.
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