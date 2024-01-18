Endonezya'nın başkenti Cakarta taşınıyor
Endonezya, bataklık alana kurulu başkentini taşıyor. 10 milyondan fazla kişinin yaşadığı başkent Cakarta, Borneo Adası'na taşınacak. Taşınma çalışmalarında sona doğru yaklaşıldı. Yeni başkent Nusantara sadece elektrikli araçlara mahsus “çevre dostu şehir” olarak tasarlanıyor.
Çarpık kentleşme, trafik sorunu ve doğal afetler.
Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi Endonezya, bu sebeplerden dolayı başkentini taşıyor.
Endonezya'nın Başkentinin Cava adası'ndaki Cakarta'dan Borneo Adası'ndaki Nusantara kentine taşınması çalışmalarında sona doğru yaklaşıldı.