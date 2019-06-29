Erdoğan-Trump görüşmesinde ilk mesajlar...
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüştü. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin basına açık kısmında yapılan ilk açıklamada ABD Başkanı Trump, Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadığını ve Patriot'ların satılmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ticaret ve savunma sanayiinde atılacak adımların olduğunu ve ABD ile stratejik ortaklığın birçok alanda dayanışmayı teşvik ettiğini belirtti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi TSİ 07.14'te başladı, 07.50'de sona erdi.
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"DAYANIŞMAMIZIN AYNI ŞEKİLDE SÜRECEĞİNE İNANCIM TAM"
Görüşmenin başında kısa bir açıklama yapan Erdoğan, Trump ile zirvede bir araya gelmelerini çok anlamlı bulduğunu ifade etti.
Erdoğan, "Şu anda 75 milyar dolarlık bir ekonomi ticaret hacmi noktasındaki zirveye doğru ilerleme hamlemiz var. Savunma sanayisine yönelik attığımız adımlar, atacağımız adımlar var ama her şeyden öte bir stratejik ortaklığımız var. Bu stratejik ortaklığımız tabii birçok alanda dayanışmamızı adeta teşvik ediyor. Bundan sonraki süreçte de bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine olan inancım tamdır" diye konuştu.
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3Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.
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"TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMEYİ PLANLIYORUM"
"Büyük oranda ticaretle ilgili görüşme yaptık. Bunu dörde katlamayı planlıyoruz. İlişkilerimizden çok memnunuz. Askeri ticarete de başlama kararı aldık. Sizinle birlikte olmak bir onurdur.
Erdoğan dostane ilişkiler içinde olduğum bir lider. Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyorum, tarih netleşmedi.
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TRUMP: TÜRKİYE'YE ADİL DAVRANILMADICumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı.
(S-400 konusu) Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. (Türkiye'ye karşı) Adil olmak zorundasınız."
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