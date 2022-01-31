Eşcinsel penguenler Elma ve Lima çocuk sahibi oldu

Yavrunun Elmer ve Lima tarafından bakılmaya devam ettiğini belrten Fox, "Bu görevi iyi bir şekilde gerçekleştirirlerse, gelecekte yeni yavruları olacak . Elmer ve Lima'nın çocuk yetiştirmedeki başarısı, hayvanat bahçemizin her yaştan ve her kökenden insanın hayvanlarla ilişki kurmasına yardımcı olmak için paylaşabileceği bir hikaye daha” dedi.