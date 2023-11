Carter'lar Washington'dan sonraki yıllarında da Habitat For Humanity yardım kuruluşunun kilit isimlerindendi ve muhtaç aileler için evler inşa edilmesine yardımcı oldular. Bu insani çabaları 2002 yılında Jimmy Carter'ın Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesiyle taçlandırıldı.



Ödülü kazandığını öğrendiği gün Plains'te yaptığı bir konuşmada gözleri dolan Jimmy Carter, "Yaptığım her şeyin bir parçası olan Rosalynn'e özellikle minnettarım" dedi.



Rosalynn Carter, otobiyografisi "First Lady From Plains "i 1984 yılında yayınladı ve üç kitap daha yazdı. 2001 yılında Ulusal Kadınlar Onur Listesi'ne dahil edildi.