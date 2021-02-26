Etna Yanardağı, son bir haftada 6 kez faaliyete geçti

İtalya'da yer alan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna Yanardağı, dün akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından son 1 haftada 6 kez faaliyete geçti.

İHA - AFP - Reuters 26.02.2021 - 06:49

Etna Yanardağı, son bir haftada 6 kez faaliyete geçti - 1
Dünyanın en aktif yanardağları arasında yer alan Etna Yanardağı’nda dün volkanik patlama gerçekleşti.
Etna Yanardağı, son bir haftada 6 kez faaliyete geçti - 2
İtalya Volkanoloji ve Deprem Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamada, İtalya'nın Sicilya Adası'nda yer alan Etna Yanardağı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen volkanik patlamada lavların 500 metre yükseğe ulaştığı kaydedildi.
Etna Yanardağı, son bir haftada 6 kez faaliyete geçti - 3
Enstitü, Etna'nın güneydoğu kraterinde akşam saatlerinde başlayan hareketliliği, orta-yüksek şiddetinde olarak tanımladı.
Etna Yanardağı, son bir haftada 6 kez faaliyete geçti - 4
Öte yandan Ocak ayında yaşanan volkanik faaliyetinin ardından 16 Şubat'a kadar sakin bir dönem geçiren 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı, son 1 hafta içinde 6 kez aktifleşti.
Etna Yanardağı, son bir haftada 6 kez faaliyete geçti - 5
Yanardağdan püsküren lavların yüksekliği zaman zaman bin metreyi buldu.
Etna Yanardağı, son bir haftada 6 kez faaliyete geçti - 6
Etna Yanardağı, son bir haftada 6 kez faaliyete geçti - 7
Etna Yanardağı, son bir haftada 6 kez faaliyete geçti - 8
Etna Yanardağı, son bir haftada 6 kez faaliyete geçti - 9
Etna Yanardağı, son bir haftada 6 kez faaliyete geçti - 10
Etna Yanardağı, son bir haftada 6 kez faaliyete geçti - 11
Etna Yanardağı, son bir haftada 6 kez faaliyete geçti - 12

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER