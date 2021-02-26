Etna Yanardağı, son bir haftada 6 kez faaliyete geçti

İtalya Volkanoloji ve Deprem Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamada, İtalya'nın Sicilya Adası'nda yer alan Etna Yanardağı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen volkanik patlamada lavların 500 metre yükseğe ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan Ocak ayında yaşanan volkanik faaliyetinin ardından 16 Şubat'a kadar sakin bir dönem geçiren 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı, son 1 hafta içinde 6 kez aktifleşti.