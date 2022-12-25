Evden çalışma işini abarttı: Lüks gemide 12 yıllık bilet satın aldı

Mark Zuckerberg’in sahip olduğu Meta’da çalışan 28 yaşındaki Austin Welss, ‘evden çalışmak’ için 12 yıllığına bir cruise gemisinin odasını kiraladı. Gemideki tüm hizmetlerden faydalanacak olan Wells, her ay ev kirasından daha düşük ücret ödeyecek.

Evden çalışma işini abarttı: Lüks gemide 12 yıllık bilet satın aldı - 1

Pandemiyle birlikte hayatımıza iyice yerleşen ‘evden çalışma’ seçeneği, insanlara farklı yerlerde yaşama şansı da sunarken, 28 yaşındaki Austin Wells bunu bir adım daha ileri götürdü.

Evden çalışma işini abarttı: Lüks gemide 12 yıllık bilet satın aldı - 2

Meta’da çalışan Wells, 2025’te yapımı tamamlanacak ‘MV Narrative’ cruise gemisinin bir kamarasını 12 yıl için kiraladı.

Evden çalışma işini abarttı: Lüks gemide 12 yıllık bilet satın aldı - 3

CNBC’ye konuşan Wells, 12 yıl için 300 bin dolar öderken, geminin ömür boyu oda satışı seçeneğinde ücret 1 milyon dolardan başlıyor.

Evden çalışma işini abarttı: Lüks gemide 12 yıllık bilet satın aldı - 4

6 kıtayı 1000 günde dolaşacak olan gemi, her limanda 3 gün demir atarken, Wells gemideki yeme-içme, havuz, temizlik, sağlık Hizmetleri ve barlar gibi tüm imkanlardan faydalanabilecek.

Evden çalışma işini abarttı: Lüks gemide 12 yıllık bilet satın aldı - 5

Welss’in 12 yıllığına satın aldığı odayı aylık olarak kiralamak isteyenler 4500 doları gözden çıkarması gerekiyor.

28 yaşındaki adamın yaptığı ödeme aylara bölündüğünde ise cebinden çıkacak para 2083 dolara düşüyor.

Evden çalışma işini abarttı: Lüks gemide 12 yıllık bilet satın aldı - 6

Bu ücret, Manhattan’da benzer bir dairenin sadece kirasıyla bile karşılaştığında çok düşük kalıyor.

Evden çalışma işini abarttı: Lüks gemide 12 yıllık bilet satın aldı - 7

ABD’nin batı kıyılarında geçerli olan saat diliminde çalışacak olan Welss, bunu da avantaja çevirmeyi planlıyor.

Evden çalışma işini abarttı: Lüks gemide 12 yıllık bilet satın aldı - 8

Welss, saat farkının fazla olduğu bölgelerde seyahat ederken gündüz gezip, ABD’de mesainin başlayacağı akşam saatlerinde ise bilgisayar başına oturmayı hedefliyor.

Evden çalışma işini abarttı: Lüks gemide 12 yıllık bilet satın aldı - 9
Evden çalışma işini abarttı: Lüks gemide 12 yıllık bilet satın aldı - 10

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