Everest’in zirvesinde çay partisi yapan dağcılar Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Haberler - ntv.com.tr 15.03.2022 - 08:54 | Son Güncelleme : 15.03.2022 - 09:19
ABD’nin Washington'dan eyaletinde yaşayan ve kendisini dayanıklı bir sporcu olarak tanımlayan Hughes, çay partisi fikrine ilk kez pandeminin başlarına kapıldığını söyledi. İzolasyonun, toplumu zirvelerden daha çok özlediğini fark etmesini sağladığını sözlerine ekledi.
Hughes, "Hayattaki en büyük şeyler genellikle paylaşılan şeylerdir. 5 Mayıs 2021'de gerçekleştirdiğimiz başarının, yüksekliği ne olursa olsun başkalarına kendi hayallerini aramaya ilham vermesini umuyorum” diye konuştu.
Bununla birlikte,"en yüksek çay partileri” işareti, önceki işareti binlerce metre aştı. Ayrıca, Khumbu Buz Şelaleleri'nden malzeme taşımak da dahil olmak üzere karmaşıklıklarla doluydu.
Bunlardan birisi, planlanan çay partisinin yapıldığı gün büyük bir fırtınanın neden olduğu büyük bir kar yağışıydı; başka bir konu da Hughes'un Seattle'dan Everest Dağı'na getirdiği izci kurabiyeleri de dahil olmak üzere fazladan malzeme taşıma lojistiğini koordine etmekti.
Sonunda, ekstra çaba buna değdi. 2019'daki başarısız bir girişimin ardından yaklaşık iki haftada Everest'in zirvesine ulaşan Hughes, "Rekor hayatımdaki unutulmaz bir anı ve deneyimi sonsuza dek ölümsüzleştirecek" dedi.