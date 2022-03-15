Everest’in zirvesinde çay partisi yapan dağcılar Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

"BAŞKALARINA İLHAM VERMESİNİ UMUYORUM"

ABD’nin Washington'dan eyaletinde yaşayan ve kendisini dayanıklı bir sporcu olarak tanımlayan Hughes, çay partisi fikrine ilk kez pandeminin başlarına kapıldığını söyledi. İzolasyonun, toplumu zirvelerden daha çok özlediğini fark etmesini sağladığını sözlerine ekledi.

Hughes, "Hayattaki en büyük şeyler genellikle paylaşılan şeylerdir. 5 Mayıs 2021'de gerçekleştirdiğimiz başarının, yüksekliği ne olursa olsun başkalarına kendi hayallerini aramaya ilham vermesini umuyorum” diye konuştu.