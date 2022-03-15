Everest’in zirvesinde çay partisi yapan dağcılar Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

ABD'li dağıcı Andrew Hughes, deniz yüzeyinden 6 bin 500 metre yükseklikte Everest Dağı Kampı 2'de çay partisi yaparak Guinnes Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi. Dağcılar, kendi başarılarının, başkalarına "yüksekliği ne olursa olsun" hayallerinin peşinden koşmaları için ilham vermesini istedi.

Haberler - ntv.com.tr 15.03.2022 - 08:54 | Son Güncelleme : 15.03.2022 - 09:19

Everest’in zirvesinde çay partisi yapan dağcılar Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi - 1

Andrew Hughes ve tırmanışçı arkadaşları, geçen yıl Nepal'deki Dağı Kampı 2'de deniz seviyesinden 6 bin 500 km yükseklikte bir çay partisi düzenleyerek, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Everest’in zirvesinde çay partisi yapan dağcılar Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi - 2

"BAŞKALARINA İLHAM VERMESİNİ UMUYORUM"

ABD’nin Washington'dan eyaletinde yaşayan ve kendisini dayanıklı bir sporcu olarak  tanımlayan Hughes, çay partisi fikrine ilk kez pandeminin başlarına kapıldığını söyledi. İzolasyonun, toplumu zirvelerden daha çok özlediğini fark etmesini sağladığını sözlerine ekledi.

Hughes, "Hayattaki en büyük şeyler genellikle paylaşılan şeylerdir. 5 Mayıs 2021'de gerçekleştirdiğimiz başarının, yüksekliği ne olursa olsun başkalarına kendi hayallerini aramaya ilham vermesini umuyorum” diye konuştu.  

Everest’in zirvesinde çay partisi yapan dağcılar Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi - 3

Bununla birlikte,"en yüksek çay partileri” işareti,  önceki işareti binlerce metre aştı. Ayrıca, Khumbu Buz Şelaleleri'nden malzeme taşımak da dahil olmak üzere karmaşıklıklarla doluydu.

Everest’in zirvesinde çay partisi yapan dağcılar Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi - 4

Bunlardan birisi, planlanan çay partisinin yapıldığı gün büyük bir fırtınanın neden olduğu büyük bir kar yağışıydı; başka bir konu da Hughes'un Seattle'dan Everest Dağı'na getirdiği izci kurabiyeleri de dahil olmak üzere fazladan malzeme taşıma lojistiğini koordine etmekti.

Everest’in zirvesinde çay partisi yapan dağcılar Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi - 5

Sonunda, ekstra çaba buna değdi. 2019'daki başarısız bir girişimin ardından yaklaşık iki haftada Everest'in zirvesine ulaşan Hughes, "Rekor hayatımdaki unutulmaz bir anı ve deneyimi sonsuza dek ölümsüzleştirecek" dedi.

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