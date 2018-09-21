Evinde 400 sürüngenle birlikte yaşıyor

Sahip olduğu her biri iki metre uzunluğunda olan iki timsaha Ali ve Gator ismini veren 67 yaşındaki Gillet, onları yakınlarda bulanan bir deri atölyesinden kurtardığı aktararak, evinde bulunan pek çok hayvanın terk edilmiş, sahipsiz ya doğada kalamayacak halde olduğunu söyledi.