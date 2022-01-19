Fauci: Omicron pandeminin sonunu getirebilir, ancak yeni bir varyant ortaya çıkmazsa

ABD'DE VAKALARIN NEREDEYSE TAMAMI OMİCRON KAYNAKLI

Yeni çalışmalara göre, ülkede Mart ortasına kadar 50 bin ile 300 bin kişi daha corona virüs nedeniyle ölebilir.

Ayrıca, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede vakaların yüzde 100 yakınının Omicron kaynaklı olduğunu duyurdu.