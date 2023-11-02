Felaket kapıda: 2030'a kadar yaşanması bekleniyor

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, WMO koordinatörlüğünde, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer birçok uluslararası kuruluşun katkılarıyla hazırlanan "Sağlık için İklim Hizmetlerinin Durumu 2023" başlıkla raporu paylaştı.

Rapora göre, dünyada 2030'a kadar yılda 560 orta ve büyük ölçekli doğal afet yaşanması öngörülüyor. Rapora göre, doğal afetlerden en çok etkilenecek kıta da dikkat çekiyor.