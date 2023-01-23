Felaket kapıda: Patlamak üzere olan yanardağ küresel ekonomiyi çökertecek

Buna göre yanardağından çıkan kül bulutu, önce kilometrelerce uzağa Endonezya, Malezya ve Singapur'daki çeşitli havaalanlarına taşınarak tüm havacılık faaliyetlerini durduracak. Bu durum ise milyarlarca dolar kaybedecek olan tüm ülkelerde turizmi durduracak.