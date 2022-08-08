Felakete adım adım: İsviçre Alpleri'nde erime günde 5 santimetreye ulaştı

Kasaba sakinlerinden biri, “Kasabamıza eskisi kadar turist gelmiyori Son 15-20 yılda buzullar neredeyse 10 metre eridi.Yazlar da artık sıcak geçiyor. Eskiden kalıcı kar da olurdu ancak kar yağışları çok azaldı ve artık az kalan kar da pis duruyor. Bu durum çok üzücü ve hepimiz için de çok önemli bir sorun” diye konuştu.