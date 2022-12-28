Filipinler'de sel: 25 ölü, 26 kayıp

Filipinler Ulusal Afet Ajansı, kötü hava koşulları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 17'den 25'e çıktığını ve bunların çoğunun boğulma sonucu kayda geçtiğini duyurdu.
Kayıp kişilerin sayısı ise 26 olarak açıklandı.
Ajans yetkilisi Diego Agustin, kayıpların çoğunun balıkçı olduğunu belirterek, sahil güvenlik ekipleri öncülüğünde arama çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.
80 binden fazla kişinin tahliye merkezlerine sığındığı ülkede, 300'den fazla alanı su bastı, 20 yerde toprak kayması yaşandı.
Devlet hava durumu ajansı, perşembe gününe kadar orta ve güney bölgelerde ara ara hafif ila orta şiddette yağmurların süreceğini bildirdi.