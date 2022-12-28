Filipinler'de sel: 25 ölü, 26 kayıp

Filipinler'de hafta sonu yaşanan sel ve toprak kaymalarında en az 25 kişi ölürken halihazırda kayıp 26 kişinin arandığı açıklandı.

Filipinler'de sel: 25 ölü, 26 kayıp - 1

Filipinler Ulusal Afet Ajansı, kötü hava koşulları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 17'den 25'e çıktığını ve bunların çoğunun boğulma sonucu kayda geçtiğini duyurdu.

Filipinler'de sel: 25 ölü, 26 kayıp - 2

Kayıp kişilerin sayısı ise 26 olarak açıklandı.

Ajans yetkilisi Diego Agustin, kayıpların çoğunun balıkçı olduğunu belirterek, sahil güvenlik ekipleri öncülüğünde arama çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Filipinler'de sel: 25 ölü, 26 kayıp - 3

80 binden fazla kişinin tahliye merkezlerine sığındığı ülkede, 300'den fazla alanı su bastı, 20 yerde toprak kayması yaşandı.

Filipinler'de sel: 25 ölü, 26 kayıp - 4

Devlet hava durumu ajansı, perşembe gününe kadar orta ve güney bölgelerde ara ara hafif ila orta şiddette yağmurların süreceğini bildirdi.

Filipinler'de sel: 25 ölü, 26 kayıp - 5
Filipinler'de sel: 25 ölü, 26 kayıp - 6
Filipinler'de sel: 25 ölü, 26 kayıp - 7
Filipinler'de sel: 25 ölü, 26 kayıp - 8
Filipinler'de sel: 25 ölü, 26 kayıp - 9
Filipinler'de sel: 25 ölü, 26 kayıp - 10

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