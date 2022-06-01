Fırtına ve kasırgalar nedeniyle 20 milyon kişi evsiz kalabilir

Haberler 01.06.2022 - 19:36
Bilim insanları, gelecek yıllarda insanlığın, kendi hataları yüzünden doğayla daha fazla mücadele etmek zorunda kalacağını söylüyor.
Olağanüstü hava koşulları önümüzdeki 20 yılda milyonlarca kişiyi evlerinden edecek.
Bu tespit doğal afetlerde yardım faaliyetleri yürüten Shelterbox'tan geldi.
Merkezi ingiltere'de bulunan yardım örgütü, son 5 yılda fırtınalarda her yıl 10,9 milyon kişinin evlerini terketmek zorunda kaldığına dikkat çekti.
Fırtınaların artarak devam etmesi halinde önümüzdeki 20 yılda dünya genelinde 40 milyon evin hasar göreceği ya da tamamen yıkılacağı tahmin ediliyor.
Bu nedenle 200 milyon kişi evlerini terketmek zorunda kalacak.
ABD'yi bu yıl 21 fırtınanın vurması bekleniyor. bunlardan 10'unun kasırgaya dönüşeceği tahmin ediliyor. Bunlardan bazılarının çok şiddetli olması bekleniyor. ABD'de, fırtına ve kasırga mevsimi 30 Kasım'a kadar sürüyor.