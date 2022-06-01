Fırtına ve kasırgalar nedeniyle 20 milyon kişi evsiz kalabilir

Yapılan son araştırma, fırtına ve kasırgalar nedeniyle önümüzdeki 20 yılda 200 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kalacağını gösteriyor.

Haberler 01.06.2022 - 19:36

Fırtına ve kasırgalar nedeniyle 20 milyon kişi evsiz kalabilir - 1

Bilim insanları, gelecek yıllarda insanlığın, kendi hataları yüzünden doğayla daha fazla mücadele etmek zorunda kalacağını söylüyor.

Fırtına ve kasırgalar nedeniyle 20 milyon kişi evsiz kalabilir - 2

Olağanüstü hava koşulları önümüzdeki 20 yılda milyonlarca kişiyi evlerinden edecek.

Fırtına ve kasırgalar nedeniyle 20 milyon kişi evsiz kalabilir - 3

Bu tespit doğal afetlerde yardım faaliyetleri yürüten Shelterbox'tan geldi.

Fırtına ve kasırgalar nedeniyle 20 milyon kişi evsiz kalabilir - 4

Merkezi ingiltere'de bulunan yardım örgütü, son 5 yılda fırtınalarda her yıl 10,9 milyon kişinin evlerini terketmek zorunda kaldığına dikkat çekti.

Fırtına ve kasırgalar nedeniyle 20 milyon kişi evsiz kalabilir - 5

Fırtınaların artarak devam etmesi halinde önümüzdeki 20 yılda dünya genelinde 40 milyon evin hasar göreceği ya da tamamen yıkılacağı tahmin ediliyor.

Fırtına ve kasırgalar nedeniyle 20 milyon kişi evsiz kalabilir - 6

Bu nedenle 200 milyon kişi evlerini terketmek zorunda kalacak.

Fırtına ve kasırgalar nedeniyle 20 milyon kişi evsiz kalabilir - 7

ABD'yi bu yıl 21 fırtınanın vurması bekleniyor. bunlardan 10'unun kasırgaya dönüşeceği tahmin ediliyor. Bunlardan bazılarının çok şiddetli olması bekleniyor. ABD'de, fırtına ve kasırga mevsimi 30 Kasım'a kadar sürüyor.

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