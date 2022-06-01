Fırtına ve kasırgalar nedeniyle 20 milyon kişi evsiz kalabilir

ABD'yi bu yıl 21 fırtınanın vurması bekleniyor. bunlardan 10'unun kasırgaya dönüşeceği tahmin ediliyor. Bunlardan bazılarının çok şiddetli olması bekleniyor. ABD'de, fırtına ve kasırga mevsimi 30 Kasım'a kadar sürüyor.