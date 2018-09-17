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Florence kasırgasında ölenlerin sayısı 31'e yükseldi

Reuters, Anadolu Ajansı, NTV Haber

ABD’yi etkisi altına alan Florence kasırgasında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Kasırgada ölenlerin sayısı 31'e yükseldi. Kuzey Carolina eyaletinde su baskınları nedeniyle 120 bin kişinin yaşadığı bir kentin dış dünyayla bağlantısı tamamen kesildi, yaklaşık bir milyon kişi elektriksiz kaldı.

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    ABD'nin doğu yakasını cuma günü etkisi altına alan ve "tropik depresyon" kategorisine düşürülen Florence kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 31'e yükseldi.
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    Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, basına yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle eyalette 25 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
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    Eyaletteki krizin devam ettiğini vurgulayan Cooper, "Yıkıcı seller ve rüzgarlar hala insanların canına kastediyor. Kuzey Carolina'nın birçok bölgesinde tehlike sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.
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    Öte yandan, Kuzey Carolina'nın sahil şeridinde yer alan Wilmington kenti de araç giriş çıkışına kapatıldı. Kente yardım çalışmaları havadan yapılıyor.
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    Kasırganın vurduğu bir başka eyalet olan Güney Carolina'da da şu ana kadar 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
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    YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİ ELEKTRİKSİZ

    YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİ ELEKTRİKSİZ
    Ulusal Kasırga Merkezi, Florence kasırgasının hızının saatte 56 kilometreye kadar gerilemesi nedeniyle kasırganın "tropik depresyon" (saatteki hızı en fazla 60 kilometre olan kategori) seviyesine düşürüldüğünü duyurmuştu.
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    Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da birçok evi su bastı. Yetkililer, sel sularının 1 metreye ulaşabileceği uyarısında bulunurken, 2 eyalette 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.
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    Yaklaşık 10 milyon kişiyi etkileyebileceği belirtilen kasırganın, 170 milyar dolarlık hasara neden olabileceği tahmin ediliyor.
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