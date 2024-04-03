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Forbes açıkladı: Dünyanın en zengin 10 kadınıyla tanışın!

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un bu yıl 38'nci kez yayımladığı Milyarderler Listesi'nde kadınlar, geçen yıl olduğu gibi milyarderlerin yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturdu. Dünyanın en zengin kadını 99,5 milyar dolarlık servetiyle L'Oréal'in kurucusunun torunu Françoise Bettencourt Meyers oldu.

Forbes açıkladı: Dünyanın en zengin 10 kadınıyla tanışın! - 1

10. Abigail Johnson

62 yaşındaki Abigail Johnson, 29 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 10'uncu kadını oldu.

Bu onu genel listede en zengin 58. sıraya yerleştirdi. 

Johnson, babasından devraldığı fon yönetimi devi Fidelity Investments'ın CEO'su olarak görev yapıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Forbes açıkladı: Dünyanın en zengin 10 kadınıyla tanışın! - 2

9. Gina Rinehart

Avustralya'nın en zengin kişisi unvanını, 30,8 milyar dolarlık etkileyici servetiyle Gina Rinehart taşıyor. 

Gina bu büyük servetiyle zenginler zenginler listesinde 56. sırada yer alıyor.

Avustralyalı milyarder madencilik patronu Rinehart, babası Lang Hancock tarafından kurulan özel bir maden arama ve çıkarma şirketi olan Hancock Prospecting'in İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. 

Forbes açıkladı: Dünyanın en zengin 10 kadınıyla tanışın! - 3

8. Miriam Adelson

32 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin 53'üncü kişisi olan doktor Miriam Adelson, 2021'de 87 yaşında ölen kumarhane şirketi Las Vegas Sands'in eski CEO'su ve başkanı Sheldon Adelson'un eşiydi.

Forbes, Miriam ve ailesinin artık New York Borsası'nda listelenen kumar imparatorluğunun yarısından fazlasına sahip olduğunu belirtiyor.

Forbes açıkladı: Dünyanın en zengin 10 kadınıyla tanışın! - 4

7. Rafaela Aponte-Diamant

33,1 milyar dolar servetiyle en zengin 48'inci kişisi olan Rafaela, kocasıyla birlikte dünyanın en büyük nakliye şirketi MSC'nin yüzde 50 hissesine sahip.

Rafaela, eşiyle 1960'larda İtalya'nın Capri adasında turistleri taşımaktan sorumlu bir gemi kaptanı olduğu dönemde tanıştı. 

Birlikte, 1970 yılında 200.000 dolarlık bir krediyle ilk gemilerini (Patricia adında küçük bir kargo gemisi) satın alarak denizcilik sektörüne girdiler.

Forbes'a göre ikili, 1979'a gelindiğinde 17 gemi biriktirdi ve tatil yolculukları, yurt içi lojistik ve liman operasyonlarını kapsayacak şekilde işlerini büyütmeye devam etti.

Forbes açıkladı: Dünyanın en zengin 10 kadınıyla tanışın! - 5

6. Savitri Jindal

Hindistan'ın en zengin kadını Savitri Jindal, 33,5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 46'ıncı kişisi oluyor.

Enerji ve çelik alanında uzmanlaşan Savitri'nin aynı zamanda madencilik, enerji üretimi, endüstriyel gazlar ve liman tesisleri gibi diğer sektörlerde de varlıkları bulunuyor. 

Forbes açıkladı: Dünyanın en zengin 10 kadınıyla tanışın! - 6

5. MacKenzie Scott 

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott'ın servetiyse 36.5 milyar dolar. 

Scott, bu servetle dünyanın en zengin 43'üncü kişisi.

Forbes açıkladı: Dünyanın en zengin 10 kadınıyla tanışın! - 7

4. Jacqueline Mars

Şekerleme şirketi Mars'ın kurucusu olan Jacqueline Mars'ın net serveti 38,5 milyar dolar.

Jacqueline Mars, bu servetle dünyanın en zengin 43'üncü kişisi.

Forbes açıkladı: Dünyanın en zengin 10 kadınıyla tanışın! - 8

3. Julia Koch

61 yaşındaki Julia Koch, 64,3 milyar dolarla milyarderler listesinde 23'üncü sırada yer alıyor.

Forbes açıkladı: Dünyanın en zengin 10 kadınıyla tanışın! - 9

2. Alice Walton

Walmart'ın kurucusu Sam Walton'un tek kızı olan Alice Walton'un servetinin 72,3 milyar dolar olduğu söyleniyor.

Alice bu rakamla tüm milyarderler listesinde 21. sırayı aldı.

Forbes açıkladı: Dünyanın en zengin 10 kadınıyla tanışın! - 10

1. Francoise Bettencourt Meyers 

Dünyanın en zengin kadını, L'Oreal'in kurucusunun torunu Françoise Bettencourt Meyers...

99,5 milyar dolar gibi şaşırtıcı bir servete sahip olan Françoise Bettencourt tüm milyarderler listesinde 15. sırada yer alıyor.

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