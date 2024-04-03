Forbes açıkladı: Dünyanın en zengin 10 kadınıyla tanışın!

7. Rafaela Aponte-Diamant

33,1 milyar dolar servetiyle en zengin 48'inci kişisi olan Rafaela, kocasıyla birlikte dünyanın en büyük nakliye şirketi MSC'nin yüzde 50 hissesine sahip.

Rafaela, eşiyle 1960'larda İtalya'nın Capri adasında turistleri taşımaktan sorumlu bir gemi kaptanı olduğu dönemde tanıştı.

Birlikte, 1970 yılında 200.000 dolarlık bir krediyle ilk gemilerini (Patricia adında küçük bir kargo gemisi) satın alarak denizcilik sektörüne girdiler.



Forbes'a göre ikili, 1979'a gelindiğinde 17 gemi biriktirdi ve tatil yolculukları, yurt içi lojistik ve liman operasyonlarını kapsayacak şekilde işlerini büyütmeye devam etti.