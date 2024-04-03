Forbes açıkladı: Dünyanın en zengin 10 kadınıyla tanışın!
Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un bu yıl 38'nci kez yayımladığı Milyarderler Listesi'nde kadınlar, geçen yıl olduğu gibi milyarderlerin yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturdu. Dünyanın en zengin kadını 99,5 milyar dolarlık servetiyle L'Oréal'in kurucusunun torunu Françoise Bettencourt Meyers oldu.
10. Abigail Johnson
62 yaşındaki Abigail Johnson, 29 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 10'uncu kadını oldu.
Bu onu genel listede en zengin 58. sıraya yerleştirdi.
Johnson, babasından devraldığı fon yönetimi devi Fidelity Investments'ın CEO'su olarak görev yapıyor.