Fotoğraf krizi büyüyor: Galler prensesi nerede? Aldatma iddiaları doğru mu?
Galler Prensesi Kate nerede? Dünyanın gözü İngiliz kraliyet ailesinden gelecek bu sorunun cevabında. Komplo teorilerinin ardı arkası kesilmezken, Kensington Sarayı'nın itibarı da zedelendi. Prenses Kate'in montajlı fotoğrafına bir tepki de Fransız Haber Ajansı AFP'den geldi. Artık güvenilir bir kaynak olmadığı öne sürülen Kensington Sarayı, Kuzey ve İran'la bir tutuldu.
Neden ameliyat oldu? Aldatıldı mı? Yoksa psikolojik tedavi mi görüyor?
Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir gözlerden uzak olan Galler Prensesi Kate ile ilgli sorular gündemden düşmüyor. İngiliz kraliyet ailesi ise sessiz.