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Fotoğraf krizi büyüyor: Galler prensesi nerede? Aldatma iddiaları doğru mu?

Galler Prensesi Kate nerede? Dünyanın gözü İngiliz kraliyet ailesinden gelecek bu sorunun cevabında. Komplo teorilerinin ardı arkası kesilmezken, Kensington Sarayı'nın itibarı da zedelendi. Prenses Kate'in montajlı fotoğrafına bir tepki de Fransız Haber Ajansı AFP'den geldi. Artık güvenilir bir kaynak olmadığı öne sürülen Kensington Sarayı, Kuzey ve İran'la bir tutuldu.

Fotoğraf krizi büyüyor: Galler prensesi nerede? Aldatma iddiaları doğru mu? - 1

Neden ameliyat oldu? Aldatıldı mı? Yoksa psikolojik tedavi mi görüyor?

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir gözlerden uzak olan Galler Prensesi Kate ile ilgli sorular gündemden düşmüyor.  İngiliz kraliyet ailesi ise sessiz.

DÜNYA HABERLERİ

Fotoğraf krizi büyüyor: Galler prensesi nerede? Aldatma iddiaları doğru mu? - 2

42 yaşındaki Prenses Kate, 16 Ocak'ta başkent Londra'da batın ameliyatı geçirdi.
İki hafta hastanede kalan prensesin taburcu olup iyileşme süreceğine girdiği duyuruldu. Prenses, o günden beri yani yaklaşık 3 aydır kamuoyu önüne hiç çıkmadı.

Bu durum spekülasyonları da beraberinde getirdi.

Fotoğraf krizi büyüyor: Galler prensesi nerede? Aldatma iddiaları doğru mu? - 3

İngiltere'de Anneler Günü'nde Kensington Sarayı tarafından Prenses Kate ve çocuklarının bir fotoğrafı servis edildi.
Ancak uluslararası haber ajansları "manipülatif" olduğu gerekçesiyle fotoğrafı yayından kaldırdı.
Böylece Saray, komplo teorilerinin önüne geçmek isterken, itibarını zedeledi.

Fotoğraf krizi büyüyor: Galler prensesi nerede? Aldatma iddiaları doğru mu? - 4

Fransız Haber Ajansı AFP,Prenses Kate'in fotoğrafına "ambargo" koyan ajanslardan sadece biri. Ajansın Küresel Haber Direktörü Phil Chetwynd, konuyla ilgili İngiliz yayın kuruluşu BBC radyosuna konuştu. Kensington Sarayı'nın artık tıpkı Kuzey Kore ve İran gibi olduğunu, yani güvenilir bir kaynak olmaktan çıktığını söyledi.

Fotoğraf krizi büyüyor: Galler prensesi nerede? Aldatma iddiaları doğru mu? - 5

Prenses Kate'in fotoğrafı, dünya kraliyet ailerinin diline de düştü.
Hollanda Kralı Willem Alexander, ailesiyle çektirdiği bir fotoğrafa ilişkin, "En azından photoshop yapmadım" açıklamasında bulundu.
Prenses Kate, fotoğrafın "montajlı" olduğunun anlaşılmasının ardından özür dilemiş, fotoğraf üzerinde düzenlemeler yaptığını kabul etmişti.

Fotoğraf krizi büyüyor: Galler prensesi nerede? Aldatma iddiaları doğru mu? - 6

Ancak Prenses Kate'in bu açıklamaları komplo teorisyenlerini tatmin etmedi.

Fotoğraf krizi büyüyor: Galler prensesi nerede? Aldatma iddiaları doğru mu? - 7

ALDATTI MI?

Ortada bir kanıt olmasa da William ve Kate çiftinin arasının bozuk olduğu, hatta boşanma sürecinde oldukları öne sürüldü..
Veliaht Prens William'ın Prenses Kate'i aldattığı iddiaları da gündemde.

Fotoğraf krizi büyüyor: Galler prensesi nerede? Aldatma iddiaları doğru mu? - 8

William'ın Kate'in arkadaşı eski manken Lady Rose Hanbury ile ilişkisi olduğu iddia ediliyor.

Fotoğraf krizi büyüyor: Galler prensesi nerede? Aldatma iddiaları doğru mu? - 9

PRENS WİLLİAM'DAN AÇIKLAMA

Prens William fotoğraf olayının ardından eşi Kate hakkında konuştu. Londra'daki bir gençlik grubuna yaptığı ziyaret sırasında eşi Kate hakkında konuştu. Londra'nın batısındaki Sheperd's Bush'ta yer alan bir merkezde bir grup çocukla birlikte kurabiye süsleyen William, "Eşim sanatsal biri" açıklaması yaptı.

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