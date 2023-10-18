Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler

İsrail'in, 7 Ekim'de başlattığı Gazze bombardımanının en ölümcül saldırısı yaşandı. İsrail, Gazze'de bir hastane vurdu. Saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti. Olay sırasında hastanede sadece hastalar değil, bombardımandan kaçarak binaya sığınan yüzlerce kişi de vardı. Gün ağırınca katliama sahne olan hastaneden yeni görüntüler geldi.

Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 1

Bombaların hedefinde bu defa bir hastane vardı. Gazze'ye hava saldırıları düzenleyen İsrail, son olarak "Ehli Baptist Hastanesi"ni vurdu.

DÜNYA HABERLERİ

Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 2

Vurulan sağlık tesisi Gazze'nin en eski hastanesiydi.  Hastanede, hasta ve yaralıların yanı sıra günlerdir süren bombardımandan kaçıp buraya sığınan yüzlerce kişi de bulunuyordu.

Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 3

Saldırının ardından hastane koridorlarında can pazarı yaşandı.

Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 4

Bina enkaza döndü. Alevler dört bir yanı sardı. Gazze Sağlık Bakanlığı saldırıda en az 500 kişinin öldüğünü açıkladı.

Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 5

Yaralılar diğer hastanelere götürülürken; Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı cenazelerin arasında basın toplantısı düzenledi.

Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 6

Filistinli yetkili, İsrail güçlerinin 14 Ekim'de de hastaneye 2 saldırı gerçekleştirdiğini söyledi; bu saldırılara ilişkin fotoğrafları gösterdi.

Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 7

Saldırı sonrası Filistin'de 3 gün yas ilan edildi. Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te bir günlük genel greve gidildi.

Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 8

Bombardımanın yarattığı tahribat gün aydınlanınca daha da ortaya çıktı. Olay yerinde, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 9

İsrail ordusuysa saldırıyı düzenlemediği iddiasında.  Cumhurbaşkanı İsak Herzog ve Başbakan Benjamin Netanyahu hastaneye düşenin Gazze'den İsrail'e atılan İslami Cihat roketi olduğunu iddia etti.

Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 10

Saldırıyı "savaş suçu" ve "soykırım" olarak niteleyen Hamas'sa yanıt olarak Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi.

Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 11
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 12

Hastane saldırısının ardından Hizbullah, hem İsrail'e hem de ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyaretine karşı "öfke günü" ilan etti.

Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 13

Hamas lideri İsmail Haniye saldırıyı "bir dönüm noktası" olarak niteledi. İsrail'e destek veren Amerika birleşik devletlerinin de sorumlu olduğunu söyledi.

Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 14

Olayın, 2008'den bu yana yaşanan beş savaşta İsrail'in gerçekleştirdiği en ölümcül hava saldırısı olduğu belirtiliyor.

Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 15

Gazze'deki birçok hastane, İsrail'in tahliye emri vermesinin ardından yüzlerce insanın sığınağı haline gelmiş durumda.

Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 16

BM, Filistinliler Ajansı da 400 binden fazla yerinden edilmiş insanın güneydeki okullara ve diğer tesislerde kaldığını belirtiyor.

Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 17

Ehli Baptist Hastanesi, Gazze'nin kuzeyinde faaliyet gösteren 22 hastaneden biriydi. Hastanede her yıl 45 binden fazla Filistinli tedavi görüyordu.

Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 18
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 19
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 20
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 21
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 22
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 23
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 24
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 25
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 26
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 27
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 28
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 29
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 30
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 31
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 32
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 33
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 34
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 35
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 36
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 37
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 38
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 39
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 40
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 41
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 42
Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler - 43
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