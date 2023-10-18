Fotoğraflarla hastane katliamı: Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler
İsrail'in, 7 Ekim'de başlattığı Gazze bombardımanının en ölümcül saldırısı yaşandı. İsrail, Gazze'de bir hastane vurdu. Saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti. Olay sırasında hastanede sadece hastalar değil, bombardımandan kaçarak binaya sığınan yüzlerce kişi de vardı. Gün ağırınca katliama sahne olan hastaneden yeni görüntüler geldi.
Bombaların hedefinde bu defa bir hastane vardı. Gazze'ye hava saldırıları düzenleyen İsrail, son olarak "Ehli Baptist Hastanesi"ni vurdu.