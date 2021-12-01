Fox News sunucusundan skandal: Dr. Fauci’yi, Nazi ölüm meleğine benzetti

Diğer taraftan Logan, Güney Afrika'da doğdu ve daha önce CBS News için dış haberler şef editörü olarak çalıştı. 2020'de Fox News'a katıldı.



Logan, programında, "İnsanların bana söylediği şey şu: onlar için Dr. Fauci bilimi temsil etmiyor. O, Josef Mengele'yi temsil ediyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında ve toplama kamplarında Yahudiler üzerinde deneyler yapan Nazi doktoru Dr Josef Mengele... Ve ben dünyanın her yerindeki insanların bunu söylediğinden bahsediyorum" diye konuştu.