Fox News sunucusundan skandal: Dr. Fauci’yi, Nazi ölüm meleğine benzetti

ABD’de eski başkan Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Fox News kanalının sunucusu Lara Logan, canlı yayındaki bir tartışma esnasında Dr. Anthony Fauci'nin omicron varyantı hakkındaki tutumunu, Nazi doktor Josef Mengele ile kıyasladı. Ölüm meleği olarak da anılan Mengele, Auschwitz ölüm kampındaki kurbanlar üzerinde korkunç deneyler yaptı. Logan'ın açıklamalarına Yahudi toplulukları başta olamak üzere, çok sayıda insan tepki gösterdi.

Haberler - ntv.com.tr - AFP 01.12.2021 - 11:29 | Son Güncelleme : 01.12.2021 - 11:55

Fox News sunucusundan skandal: Dr. Fauci’yi, Nazi ölüm meleğine benzetti - 1

Fox News sunucusu Lara Logan, Yahudi gruplar da dahil olmak üzere, ABD Başkanı Joe Biden'in baş tıbbi danışmanını Dr. Anthony Fauci’yi bir Nazi doktoruna benzettiği için eleştirildi.

Fox News sunucusundan skandal: Dr. Fauci’yi, Nazi ölüm meleğine benzetti - 2

CANLI YAYINDA KONUŞTU

Logan, “Fauci'nin, 2. Savaşı esnasında yaptığı acımasız deneylerle tanınan Dr. Josef Mengele'yi temsil ettiğini" söyledi. Söz konusu yorum, dün omicron varyantı hakkında Fox News Primetime tartışması sırasında canlı yayında yapıldı.

Fox News sunucusundan skandal: Dr. Fauci’yi, Nazi ölüm meleğine benzetti - 3

Diğer taraftan Logan, Güney Afrika'da doğdu ve daha önce CBS News için dış haberler şef editörü olarak çalıştı. 2020'de Fox News'a katıldı.

Logan, programında, "İnsanların bana söylediği şey şu: onlar için Dr. Fauci  bilimi temsil etmiyor. O, Josef Mengele'yi temsil ediyor. Savaşı sırasında ve toplama kamplarında Yahudiler üzerinde deneyler yapan Nazi doktoru Dr Josef Mengele... Ve ben dünyanın her yerindeki insanların bunu söylediğinden bahsediyorum" diye konuştu.

Fox News sunucusundan skandal: Dr. Fauci’yi, Nazi ölüm meleğine benzetti - 4

2 MİLYON KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULUYOR

Mengele, Nazi Almanyası tarafından 2. Savaşı döneminde kurulmuş en büyük toplama ve sistematik katliam kampı Auschwitz'de doktor olarak çalıştı. Çocuklar da dahil olmak üzere orada barındırılan insanlar üzerinde yaptığı sadist tıbbi deneyler ve sözde bilimsel çalışmalar nedeniyle “ölüm meleği” olarak anıldı. Mengele, yaklaşık 2 milyon kişinin ölümünden sorumlu tutulıyor.

Fox News sunucusundan skandal: Dr. Fauci’yi, Nazi ölüm meleğine benzetti - 5

Savaşın ardından Almanya'dan kaçtı ve 1979'da Brezilya'da sahte bir kimlikle yaşarken öldü.

Fox News sunucusundan skandal: Dr. Fauci’yi, Nazi ölüm meleğine benzetti - 6

EN BÜYÜK TEPKİ YAHUDİ TOPLULUKLARINDAN GELDİ

Bununla birlikte, Logan’a en büyük tepki, Naziler tarafından soykırıma uğrayan Yahudi topluluklarından geldi. Amerikan Yahudi Komitesi, Logan'ı bu yorumlardan dolayı özür dilemeye çağırdı. Kurumdan atılan tweet’te şunlar denildi:

Fox News sunucusundan skandal: Dr. Fauci’yi, Nazi ölüm meleğine benzetti - 7

"UTANÇ VERİCİ"

“Auschwitz'de suça yönelik sahte tıbbi deneylerin kurbanı olan insanların trajedisini; pandemi esnasında aşılarla birlikte  insan hayatını kurtarmak için savaşan insanlar hakkındaki bir tartışmada, istismar etmek utanç verici. Bu kurbanlara saygısızlıktır. Ahlaki ve entelektüel düşüşün üzücü bir belirtisidir.”

Fox News sunucusundan skandal: Dr. Fauci’yi, Nazi ölüm meleğine benzetti - 8

Öte yandan, ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün direktörü olan Dr. Fauci, ABD ve dünyadaki en iyi bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından biri olarak kabul ediliyor. 

Fox News sunucusundan skandal: Dr. Fauci’yi, Nazi ölüm meleğine benzetti - 9

AŞI KARŞITALARININ HEDEFİ HALİNE GELDİ

Pandemi sırasındaki yüksek profilli rolü, onu Beyaz Saray'ın Covid-19 politikalarına karşı çıkanların ve aşı karşıtlarının hedefi haline getirdi. 80 yaşındaki bilim insanı daha önce ölüm içerenler de dahil olmak üzere birçok kez tehdit edildiğini açıklamıştı. 

Fox News sunucusundan skandal: Dr. Fauci’yi, Nazi ölüm meleğine benzetti - 10

FAUCİ’NİN OMİCRON VARYANTI AÇIKLAMASI

Dr. Fauci, önceki gün ABC ulusal televizyonunda yaptığı açıklamada, omicron varyantının kaçınılmaz olarak ABD'yi de etkileyeceğini söylemişti.

Fauci, sunucunun yeni tespit edilen Omicron varyantının ABD'de görülüp görülmediği yönündeki sorusu üzerine, "Henüz tespit etmedik ve oldukça iyi bir gözetleme sistemimiz var. Ancak birden fazla ülkeye girmiş bir virüs kaçınılmaz olarak burada da olacaktır. Asıl soru, buna hazır olacak mıyız?" dedi.

Fauci, yeni varyantın ABD'ye ulaşması durumunda sağlık protokollerinin yeniden revize edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

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