Fox News sunucusundan skandal: Dr. Fauci’yi, Nazi ölüm meleğine benzetti

Haberler - ntv.com.tr - AFP 01.12.2021 - 11:29 | Son Güncelleme : 01.12.2021 - 11:55
Fox News sunucusu Lara Logan, Yahudi gruplar da dahil olmak üzere, ABD Başkanı Joe Biden'in baş tıbbi danışmanını Dr. Anthony Fauci’yi bir Nazi doktoruna benzettiği için eleştirildi.
Logan, “Fauci'nin, 2. Dünya Savaşı esnasında yaptığı acımasız deneylerle tanınan Dr. Josef Mengele'yi temsil ettiğini" söyledi. Söz konusu yorum, dün omicron varyantı hakkında Fox News Primetime tartışması sırasında canlı yayında yapıldı.
Diğer taraftan Logan, Güney Afrika'da doğdu ve daha önce CBS News için dış haberler şef editörü olarak çalıştı. 2020'de Fox News'a katıldı.
Logan, programında, "İnsanların bana söylediği şey şu: onlar için Dr. Fauci bilimi temsil etmiyor. O, Josef Mengele'yi temsil ediyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında ve toplama kamplarında Yahudiler üzerinde deneyler yapan Nazi doktoru Dr Josef Mengele... Ve ben dünyanın her yerindeki insanların bunu söylediğinden bahsediyorum" diye konuştu.
Mengele, Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı döneminde kurulmuş en büyük toplama ve sistematik katliam kampı Auschwitz'de doktor olarak çalıştı. Çocuklar da dahil olmak üzere orada barındırılan insanlar üzerinde yaptığı sadist tıbbi deneyler ve sözde bilimsel çalışmalar nedeniyle “ölüm meleği” olarak anıldı. Mengele, yaklaşık 2 milyon kişinin ölümünden sorumlu tutulıyor.
Savaşın ardından Almanya'dan kaçtı ve 1979'da Brezilya'da sahte bir kimlikle yaşarken öldü.
Bununla birlikte, Logan’a en büyük tepki, Naziler tarafından soykırıma uğrayan Yahudi topluluklarından geldi. Amerikan Yahudi Komitesi, Logan'ı bu yorumlardan dolayı özür dilemeye çağırdı. Kurumdan atılan tweet’te şunlar denildi:
“Auschwitz'de suça yönelik sahte tıbbi deneylerin kurbanı olan insanların trajedisini; pandemi esnasında aşılarla birlikte insan hayatını kurtarmak için savaşan insanlar hakkındaki bir tartışmada, istismar etmek utanç verici. Bu kurbanlara saygısızlıktır. Ahlaki ve entelektüel düşüşün üzücü bir belirtisidir.”
Öte yandan, ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün direktörü olan Dr. Fauci, ABD ve dünyadaki en iyi bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından biri olarak kabul ediliyor.
Pandemi sırasındaki yüksek profilli rolü, onu Beyaz Saray'ın Covid-19 politikalarına karşı çıkanların ve aşı karşıtlarının hedefi haline getirdi. 80 yaşındaki bilim insanı daha önce ölüm içerenler de dahil olmak üzere birçok kez tehdit edildiğini açıklamıştı.
Dr. Fauci, önceki gün ABC ulusal televizyonunda yaptığı açıklamada, omicron varyantının kaçınılmaz olarak ABD'yi de etkileyeceğini söylemişti.
Fauci, sunucunun yeni tespit edilen Omicron varyantının ABD'de görülüp görülmediği yönündeki sorusu üzerine, "Henüz tespit etmedik ve oldukça iyi bir gözetleme sistemimiz var. Ancak birden fazla ülkeye girmiş bir virüs kaçınılmaz olarak burada da olacaktır. Asıl soru, buna hazır olacak mıyız?" dedi.
Fauci, yeni varyantın ABD'ye ulaşması durumunda sağlık protokollerinin yeniden revize edilmesi gerektiğini açıklamıştı.