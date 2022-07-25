Fransa'da kuraklık alarmı: 86 bölgede su kullanımına kısıtlama

Franceinfo'nun haberine göre, Ekolojik Geçiş Bakanlığına ait Propluvia sitesinde yayımlanan haritada, 95 bölgenin 86'sının kuraklıktan etkilendiği kaydedildi.​​​​​​​



Azdan çok şiddetliye gri, sarı, turuncu ve kırmızı alarm seviyelerine göre renklendirilen haritada, ülkenin büyük kısmı sarı ve turuncu alarm seviyesinde yer aldı.