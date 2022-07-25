Fransa'da kuraklık alarmı: 86 bölgede su kullanımına kısıtlama

Fransa'da kuraklıktan etkilenen 86 bölgede şebeke suyu kullanımı kısıtlandı.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 25.07.2022 - 20:05

Fransa'da kuraklık alarmı: 86 bölgede su kullanımına kısıtlama - 1

ANKARA (AA) - 'da, son haftalardaki aşırı sıcak hava dalgalarına, yıl başından bu yana yağış eksikliğinin eşlik etmesiyle artan kuraklık nedeniyle alarm verilirken, ülke genelinde 86 bölgede şebeke suyunda kısıtlamaya gidildi.

Fransa'da kuraklık alarmı: 86 bölgede su kullanımına kısıtlama - 2

Franceinfo'nun haberine göre, Ekolojik Geçiş Bakanlığına ait Propluvia sitesinde yayımlanan haritada, 95 bölgenin 86'sının kuraklıktan etkilendiği kaydedildi.​​​​​​​

Azdan çok şiddetliye gri, sarı, turuncu ve kırmızı alarm seviyelerine göre renklendirilen haritada, ülkenin büyük kısmı sarı ve turuncu alarm seviyesinde yer aldı.

Fransa'da kuraklık alarmı: 86 bölgede su kullanımına kısıtlama - 3

Sarı alarm seviyesindeki bölgelerde, tarım amaçlı su dağıtımında yüzde 50'nin altında azalma ve belli saatlerde bahçe ve yeşil alanları sulama ile araba yıkamaya yasak getiriliyor.

Fransa'da kuraklık alarmı: 86 bölgede su kullanımına kısıtlama - 4

Bölge turuncu alarm seviyesindeyse, tarım amaçlı su dağıtımında yüzde 50'den fazla azalma, bahçe ve yeşil alanları sulama ile araba yıkamaya ciddi kısıtlama uygulanıyor.

Fransa'da kuraklık alarmı: 86 bölgede su kullanımına kısıtlama - 5

Ülke genelinde 15 bölgede aktif olan kırmızı alarm durumunda ise tarım amaçlılar dahil hayati olmayan su dağıtımları tamamen durduruldu.

Fransa'da kuraklık alarmı: 86 bölgede su kullanımına kısıtlama - 6

Haritaya göre, kuraklıktan en fazla ülkenin orta kısmındaki Centre-Val de Loire ve Pays de la Loire bölgeleri etkilendi.

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