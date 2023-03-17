Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı

Fransa'da hükümet tartışmalı emeklilik reformunun oylanmadan geçirilmesi için anayasal yetkisini kullandı. Bu kararın ardından reform karşıtları başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte sokağa çıktı. Paris'teki gösterilerde 120 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 1

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformu karşıtlarının gösterisinde 120 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 2

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'nin, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısını oylamadan geçirme kararı almasının akabinde Paris'in yanı sıra ülkenin farklı kentlerinde reform karşıtları gösteri düzenledi ve sokağa indi.

Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 3

Paris'te Ulusal Meclis'e yakın Concorde Meydanı'nda binlerce reform karşıtları toplandı. Gösteride polis ile göstericiler arasında gergin anlar yaşanırken, polislerin meydandan tahliye ettiği göstericiler ara sokaklara dağıldı.

Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 4

Göstericiler Paris sokaklarından günlerdir temizlik işçileri grevi nedeniyle yığılan çöplerin yanı sıra araç ve bazı kamu mallarını ateşe verdi.

Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 5

Gösterilerde 120 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 6

Yerel basına göre, Nantes, Lyon ve Rennes gibi farklı kentlerde sokaklarda gerginlikler yaşanıyor.

Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 7

Başbakan Borne'nin içeriğini 10 Ocak'ta açıkladığı emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve gösteriler için Fransızlar defalarca sokağa indi.​​​​​​​

Ülkenin en önemli işçi ve öğrenci sendikalarının yanı sıra muhalefetin büyük bir kısmı reforma karşı tavır aldı.

Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 8
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 9
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 10
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 11
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 12
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 13
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 14
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 15
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 16
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 17
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 18
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 19
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 20
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 21
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 22
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 23
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 24
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 25
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 26
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 27
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 28
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 29
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 30
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 31
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 32
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 33
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 34
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı: Paris'te 120 gözaltı - 35
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