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Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri devam ediyor

Anadolu Ajansı, AFP

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 30. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

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    Fransa'da Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 30. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında devam etti.
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    Eylemciler, Paris'in banliyölerinden Saint-Denis'den Bobigny'ye kadar yürüdü. Polise taş ve şişe atan göstericilere biber gazıyla müdahale edildi.
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    Polis, eylemcilerin Champs-Elysees Caddesi'nde, Ulusal Meclis ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapmasını yasakladı.
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    Cote-d'or Valiliğinden yapılan açıklamada, Dijon kentinde düzenlenen gösteride çıkan olaylarda 12 kişinin gözaltına alındığı ve bir polisin yaralandığı bildirildi.
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    Montpellier'deki eylemde de polis göstericilere karşı biber gazı kullandı. Gösteride 5'i polis, 9 kişi yaralandı.
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    İçişleri Bakanlığı verilerine göre gösterilere ülke genelinde 10 bin 300 kişi katıldı, sarı yeleklilere göre ise bu rakam 19 bin 654 oldu.
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    Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, bin 797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.
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