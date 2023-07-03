Fransa'daki protestolar 6. gününde: Katil zanlısı polise bağış yağmuru

MACRON: DÜZENİ SAĞLAMAK İÇİN HERŞEYİ YAPIN

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki durumu görüşmek üzere Başbakan Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de aralarında olduğu bakanlarla Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.



Macron, toplantıda bakanlara, ülkede düzenin ve sükunetin yeniden tesis edilmesi için her şeyi yapma talimatı verirken, Fransa'da neler olduğunu anlamak için uzun vadeli bir çalışma başlatmalarını istedi.