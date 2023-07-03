Fransa'daki protestolar 6. gününde: Katil zanlısı polise bağış yağmuru

Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan protestolar 6. günde de devam ediyor. Gösterilerde 157 kişi gözaltına alındı. Öldürülen gencin ailesi sükunet çağrısında bulunurken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümete ülkede düzenin yeniden sağlanması için her şeyi yapma talimatı verdi. Nael'i öldüren polis memuru Florian M'nin ailesi için de internet üzerinde yapılan dayanışma kampanyasında 830 bin euro toplandı. Kampanyayı sol partiler "utanç kampanyası" derken sağ partiler ise savunuyor.

Fransa'daki protestolar 6. gününde: Katil zanlısı polise bağış yağmuru - 1

Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateşte hayatını kaybetmesinin ardından bu gece de birçok kentte protestolar devam etti.

DÜNYA HABERLERİ

Fransa'daki protestolar 6. gününde: Katil zanlısı polise bağış yağmuru - 2

Protestoların başladığı 27 Haziran'dan bu yana göstericiler özellikle geceleri Paris dahil birçok kentte havai fişeklerle protesto gösterisi düzenliyor. Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, başkent Paris başta olmak üzere Marsilya, Lyon, Strazburg, Nice dahil birçok kent olaylı gösterilere sahne oluyor. Göstericilerin çocunluğunu ise gençler oluşturuyor.

Fransa'daki protestolar 6. gününde: Katil zanlısı polise bağış yağmuru - 3

157 KİŞİ GÖZALTINDA

Fransa İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, gece düzenlenen gösterilerde ülke genelinde 157 kişi gözaltına alındı ve 3 polis ve jandarma yaralandı. Bakanlık, bu bilançonun geçici olduğunu belirtti.

Fransa'daki protestolar 6. gününde: Katil zanlısı polise bağış yağmuru - 4

BİR İTFAİYECİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada, gece Saint-Denis kentinde kapalı otoparkta birçok aracın ateşe verildiğini kaydetti.

Darmanin, yangına müdahale eden 24 yaşındaki itfaiyecinin kurtarılamadığını belirterek itfaiyecinin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Fransa'daki protestolar 6. gününde: Katil zanlısı polise bağış yağmuru - 5

KATİL ZANLISI POLİSE BAĞIŞ YAĞMURU

Nahel'i öldüren polis memuru Florian M'nin ailesi için internet üzerinde dayanışma kampanyası düzenlendi. Kampanyaya şu ana kadar 40 binden fazla kişi 5 ile 3 bin euro arasında bağışta bulundu. Bugüne kadar toplanan miktarın yaklaşık 830 bin euro olduğu belirtiliyor. Sol partiler kampanyaya "utanç kampanyası" derken sağ partiler ise savunuyor.

Fransa'daki protestolar 6. gününde: Katil zanlısı polise bağış yağmuru - 6

MACRON: DÜZENİ SAĞLAMAK İÇİN HERŞEYİ YAPIN

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki durumu görüşmek üzere Başbakan Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de aralarında olduğu bakanlarla Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Macron, toplantıda bakanlara, ülkede düzenin ve sükunetin yeniden tesis edilmesi için her şeyi yapma talimatı verirken, Fransa'da neler olduğunu anlamak için uzun vadeli bir çalışma başlatmalarını istedi.

Fransa'daki protestolar 6. gününde: Katil zanlısı polise bağış yağmuru - 7

BELEDİYE BAŞKANININ EVİ YANAN ARAÇLA HEDEF ALINDI

Paris’in banliyölerinden biri olan L’Hay-les-Roses’un Belediye Başkanı Jeanbrun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, evine alev alan bir araçla girildiğini belirterek, "Eşim ve çocuklarım şokta ve yaralandılar, katiller." ifadesini kullandı.

Fransa'daki protestolar 6. gününde: Katil zanlısı polise bağış yağmuru - 8

ÖLDÜRÜLEN GENCİN AİLESİNDEN SÜKUNET ÇAĞRISI

Ülkede şiddetli protestolar sürerken polis kurşunuyla ölen gencin ailesinden sükunet çağrısı geldi.

Nael M.'nin büyükannesi, "Torunumu öldüren polis memurunu suçluyorum, tüm kızgınlığım bu. Polisimiz var ve şanslıyız ki polisimiz var. Bir şeyleri kıran insanlara, onlara şunu söylüyorum: Durun. Nael'i bahane ederek yapıyorlar bunu. Hayır, insanlar dursun! Dursunlar, dükkanların camlarını kırmasınlar, okulları yağmalamasınlar." dedi.

Fransa'daki protestolar 6. gününde: Katil zanlısı polise bağış yağmuru - 9

FRANSA'DAKİ ŞİDDETLİ PROTESTOLAR

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Fransa'daki protestolar 6. gününde: Katil zanlısı polise bağış yağmuru - 10

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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