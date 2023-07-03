Fransa'daki protestolar 6. gününde: Katil zanlısı polise bağış yağmuru
Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan protestolar 6. günde de devam ediyor. Gösterilerde 157 kişi gözaltına alındı. Öldürülen gencin ailesi sükunet çağrısında bulunurken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümete ülkede düzenin yeniden sağlanması için her şeyi yapma talimatı verdi. Nael'i öldüren polis memuru Florian M'nin ailesi için de internet üzerinde yapılan dayanışma kampanyasında 830 bin euro toplandı. Kampanyayı sol partiler "utanç kampanyası" derken sağ partiler ise savunuyor.
Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateşte hayatını kaybetmesinin ardından bu gece de birçok kentte protestolar devam etti.