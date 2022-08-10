Fransa'yı aşırı sıcaklar vurdu: Tekneler karaya oturdu

Küresel ısınma ve aşırı sıcaklar Avrupa'da turizmi de etkiliyor. Fransa ve İsviçre sınır hattındaki Doubs nehri kısmen kurudu ve turistik tekneler karaya oturdu.

Haberler - NTV - Reuters 10.08.2022 - 08:17

Fransa'yı aşırı sıcaklar vurdu: Tekneler karaya oturdu - 1

Küresel ısınma yüzünden artan sıcaklıklar ve kuraklıklar etkisini sürdürüyor. Turizm bundan olumsuz etkilenen sektörlerden biri.

Fransa'yı aşırı sıcaklar vurdu: Tekneler karaya oturdu - 2

ve İsviçre sınır hattındaki Doubs nehri, turizm alanında önemli bir yere sahip.  Nehir, kuraklık ve aşırı sıcaklar yüzünden kurumaya yüz tuttu.

Fransa'yı aşırı sıcaklar vurdu: Tekneler karaya oturdu - 3

Nehir boyunca teknelerle yapılan seyahatler, su seviyesinin azalması nedeniyle neredeyse yapılamıyor. Bu durumdan hem yerel halk hem de turistler olumsuz etkileniyor.

Fransa'yı aşırı sıcaklar vurdu: Tekneler karaya oturdu - 4

Bazı noktalara ulaşım artık tekne yerine otobüslerle yapılıyor.

Fransa'yı aşırı sıcaklar vurdu: Tekneler karaya oturdu - 5

Yerel halk ağırladıkları turist sayısının yüzde 85 oranında azaldığını söylüyor.

Kuraklık sebebiyle bölgedeki tarım alanları da tehlike altında.

Fransa'yı aşırı sıcaklar vurdu: Tekneler karaya oturdu - 6

Uzmanlar küresel ısınmanın etkilerinin giderek artacağı uyarısında bulunuyor.

Fransa'yı aşırı sıcaklar vurdu: Tekneler karaya oturdu - 7
Fransa'yı aşırı sıcaklar vurdu: Tekneler karaya oturdu - 8
Fransa'yı aşırı sıcaklar vurdu: Tekneler karaya oturdu - 9

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