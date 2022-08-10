Fransa'yı aşırı sıcaklar vurdu: Tekneler karaya oturdu

Haberler - NTV - Reuters 10.08.2022 - 08:17
Küresel ısınma yüzünden artan sıcaklıklar ve kuraklıklar etkisini sürdürüyor. Turizm bundan olumsuz etkilenen sektörlerden biri.
Fransa ve İsviçre sınır hattındaki Doubs nehri, turizm alanında önemli bir yere sahip. Nehir, kuraklık ve aşırı sıcaklar yüzünden kurumaya yüz tuttu.
Nehir boyunca teknelerle yapılan seyahatler, su seviyesinin azalması nedeniyle neredeyse yapılamıyor. Bu durumdan hem yerel halk hem de turistler olumsuz etkileniyor.
Bazı noktalara ulaşım artık tekne yerine otobüslerle yapılıyor.
Yerel halk ağırladıkları turist sayısının yüzde 85 oranında azaldığını söylüyor.
Kuraklık sebebiyle bölgedeki tarım alanları da tehlike altında.
Uzmanlar küresel ısınmanın etkilerinin giderek artacağı uyarısında bulunuyor.