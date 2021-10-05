Fransız lastik şirketinden karbon emisyonu adımı: Dev şişme yelken geliştirdi

ntv.com.tr 05.10.2021 - 15:30
Küresel ısınmaya neden olan karbon emisyonları ile mücadele kapsamında her geçen gün hükümetler ve dev şirketler, fosil yakıttan uzaklaşarak iklim krizi için planlarını açıklıyor.
Dünyanın en önemli otomotiv şirketleri 2025‘ten başlayarak fosil yakıtlı otomobil üretimi azaltacağını açıklarken, gün geçtikçe büyüyen ticaret hacimleri nakliye sektörünün de büyümesine, dolayısıyla nakliye araçlarının da karbon emisyonundaki payının artmasına neden oluyor.
Yapılan araştırmalar, süregelen sürecin devam etmesi durumunda nakliye araçlarının 2050 yılına kadar küresel emisyonların yaklaşık beşte birini oluşturabileceğinin altını çizerken, bu konuda Fransa’da yeni bir adım atıldı.
Ünlü lastik şirketi Michelin, mevcut kargo gemilerine takılabilen ve bir düğmeye basarak şişip inebilen dev şişme yelkenler tasarladı.
Geliştirdiği tasarımın minyatür versiyonunu 12 metrelik bir yatta test eden ve görücüye çıkaran Michelin, 2022 yılı itibarıyla tam ölçekli üretime geçmeyi planladığını bildirdi.
Şirket, geliştirilen yelken teknolojisi ile birlikte, gemilerin yakıt tüketimlerinin yüzde 20 oranında azalacağını aktarırken, bununla birlikte bir düğmeye basarak şişen ve inen geminin bir limana yanaşmasının ya da bir köprünün altından geçmesinin daha da kolaylaşacağını vurguladı.
Lastik şirketi, tarafından tasarlanan uzun, beyaz ve kabarık dev şişme yelkenlerin, şirketin maskotu olan ‘Michelin adamı’na benzetilirken, geliştirilen malzeme hakkında bilgi paylaşmadı.
Yelkenler, rüzgar yönünü ve hızını ölçen sensörlerle donatılarak geliştirilirken, herhangi bir mürettebata ihtiyaç duymadan rüzgarı yakalamak için otomatik olarak hareket ediyor.
Şirketin proje lideri Benoit Dailliez geliştirdikleri yelken teknolojisi ile ilgili, "Amacımız deniz taşımacılığının karbondan arındırılmasına katkıda bulunmak" derken “Karbon emisyonlarıyla ilgili düzenlemeler arttıkça yeşil alternatiflere olan talep de artacak” diye konuştu.