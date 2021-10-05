Fransız lastik şirketinden karbon emisyonu adımı: Dev şişme yelken geliştirdi

Küresel ısınmaya neden olan karbon emisyonları ile mücadele kapsamında her geçen gün hükümetler ve dev şirketler, fosil yakıttan uzaklaşarak iklim krizi için planlarını açıklıyor.

Dünyanın en önemli otomotiv şirketleri 2025‘ten başlayarak fosil yakıtlı otomobil üretimi azaltacağını açıklarken, gün geçtikçe büyüyen ticaret hacimleri nakliye sektörünün de büyümesine, dolayısıyla nakliye araçlarının da karbon emisyonundaki payının artmasına neden oluyor.