Gazze'de 230 günün korkunç bilançosu: 77 bin ton patlayıcı kullanıldı, 35 bin 800 ölü, 80 bin 200 yaralı var

2,3 MİLYON NÜFUSTAN 2 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

İsrail askerlerinin 310 sağlık çalışanı ve 20 gazeteciyi alıkoyduğu, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişinin yerinden edildiği vurgulandı.



İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 87 bin konutun tamamen yıkıldığı, toplamda ise 297 bin konutun zarar görerek oturulamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.



İsrail ordusunun, 189 hükümet binası ile 108 okul ve üniversiteyi yerle bir ettiği, 313 okul ve üniversitenin ise kısmen zarar gördüğü kaydedildi.