Gazze'de 230 günün korkunç bilançosu: 77 bin ton patlayıcı kullanıldı, 35 bin 800 ölü, 80 bin 200 yaralı var
İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda 77 bin ton patlayıcı kullanıldığı ve 87 bin konutun tamamen yıkıldığı belirtildi. Gazze'de hastanelere ulaşan ölü sayısının 35 bin 800, yaralı sayısının da 80 bin 200 olduğu kaydedildi. Ölenlerden 15 bin 239'u çocuk ve 10 bin 93'ü kadın kadın.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 230 günlük bilançosunu açıkladı.
Açıklamada, İsrail ordusunun "7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 3 bin 191 katliam gerçekleştirdiği" bildirildi.