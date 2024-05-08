Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Hamas'ın olumlu cevabı Tel Aviv'i şaşırttı"

Kahire'ye müzakere heyetinin gönderilmesi Netanyahu adına İsrail iç siyasetinde önem arz ediyor.

Barnea, "Netanyahu ne Hamas'ın elindeki esirleri yüzüstü bırakan ve anlaşmaya karşı çıkan biri, ne de anlaşmaya hazır ve koalisyonundaki aşırı sağcı ortaklarına ihanet eden biri olarak görünmek istiyor" değerlendirmesinde bulundu.