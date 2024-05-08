Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Hamas'ın olumlu cevabı Tel Aviv'i şaşırttı"
İsrailli analistler, Hamas'ın esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin arabulucuların önerisini kabul etmesinin "Tel Aviv yönetimini şaşırttığı ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini ikilem içerisinde bıraktığı" değerlendirmesini yaptı.
NETANYAHU'NUN ATEŞKES İKİLEMİ
Hamas geçtiğimiz günlerde esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin arabulucuların önerisini kabul ettiğini açıkladı.
İsrailli uzmanlar bu gelişmenin ardından Netanyahu'nun "bir yandan Hamas'ın elindeki esirleri geri getirecek anlaşmayı reddediyormuş gibi görünmeyi diğer yandan da aşırı sağcı ortaklarını kızdırmayı" istemediğini belirtti.
Uzmanlar, Netanyahu'nun Hamas'ın olumlu yanıtı karşısında izleyeceği yönteme ilişkin muhtemel senaryoları değerlendirdi.