Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Hamas'ın olumlu cevabı Tel Aviv'i şaşırttı"

İsrailli analistler, Hamas'ın esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin arabulucuların önerisini kabul etmesinin "Tel Aviv yönetimini şaşırttığı ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini ikilem içerisinde bıraktığı" değerlendirmesini yaptı.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Hamas'ın olumlu cevabı Tel Aviv'i şaşırttı" - 1

NETANYAHU'NUN ATEŞKES İKİLEMİ

Hamas geçtiğimiz günlerde esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin arabulucuların önerisini kabul ettiğini açıkladı.

İsrailli uzmanlar bu gelişmenin ardından Netanyahu'nun "bir yandan Hamas'ın elindeki esirleri geri getirecek anlaşmayı reddediyormuş gibi görünmeyi diğer yandan da aşırı sağcı ortaklarını kızdırmayı" istemediğini belirtti.

Uzmanlar, Netanyahu'nun Hamas'ın olumlu yanıtı karşısında izleyeceği yönteme ilişkin muhtemel senaryoları değerlendirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Hamas'ın olumlu cevabı Tel Aviv'i şaşırttı" - 2

İSRAİL'İN İÇ ÇEKİŞMELERİ

Yedioth Ahronoth gazetesi baş analisti Nahum Barnea, "Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar evet dediğinde" başlıklı yazısında, "Muhtemelen Sinvar bizi aldatıyor çünkü o da hazırladığı öneriyi mevcut hükümetin kabul etmeyeceğini biliyor" ifadesini kullandı.

Barnea, İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırıya karşı çıkan ABD'lileri teskin etmek için esir takası ve ateşkes görüşmeleri kapsamında Kahire'ye heyet gönderebileceğini belirtti.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Hamas'ın olumlu cevabı Tel Aviv'i şaşırttı" - 3

Kahire'ye müzakere heyetinin gönderilmesi Netanyahu adına İsrail iç siyasetinde önem arz ediyor.

Barnea, "Netanyahu ne Hamas'ın elindeki esirleri yüzüstü bırakan ve anlaşmaya karşı çıkan biri, ne de anlaşmaya hazır ve koalisyonundaki aşırı sağcı ortaklarına ihanet eden biri olarak görünmek istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Hamas'ın olumlu cevabı Tel Aviv'i şaşırttı" - 4

"HÜKÜMET KORKU İÇİNDE"

Sinvar'ın hazırladığı karşı teklif, İsrail'i sinir bozan yeni bir tartışma turuna sürüklüyor.

Barnea'ya göre rehineler, yakınlarının kendilerinden haberi olmaksızın esaret altında ölüyor; hükümet ise şüphe içinde korkmuş ve boğazına kadar bölünmüşlüğe batmış halde.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Hamas'ın olumlu cevabı Tel Aviv'i şaşırttı" - 5

"HAMAS'IN TEKLİFİ KABUL ETMESİ İSRAİL'İ ŞAŞIRTTI"

Haaretz gazetesi yazarı İsrailli askeri analist Amos Harel, "Hamas'ın 'evet' tuzağına düşen Netanyahu, İsrail ile ABD'nin arasını açıyor" başlıklı yazısında ateşkes görüşmelerine yer verdi.

Harel, "Hamas'ın, arabuluculara esir takası anlaşması önerisini kabul ettiğini açıklaması İsrail'i şaşırttı. Son günlerde müzakereler tamamen çöküşün eşiğindeymiş gibi görünüyordu" ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Hamas'ın olumlu cevabı Tel Aviv'i şaşırttı" - 6

ABD'DEN GÜVENCE TALEBİ

İsrailli uzmanlara göre son aylarda anlaşmaya varılmasının önündeki en büyük engel Hamas'ın İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi ile çatışmaların durdurulması yönündeki talebi.

Netahyahu'nun Refah'a saldırı düzenleme tehditleri sebebiyle Hamas'ın son günlerde ABD'den güvence talebinde bulunduğunu iddia ediliyor.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Hamas'ın olumlu cevabı Tel Aviv'i şaşırttı" - 7

"NETANYAHU TEKLİFİ REDDEDECEK"

İsrailli siyasi kaynaklar, Mısır'ın önerdiği ve Tel Aviv'in iki hafta önce kabul ettiği anlaşmayı güncellemek için Mısır ve ABD'nin dün gece İsrail'in arkasından anlaşmaya varmış olabileceğini bildirdi.

Bu açıklamaların, Netanyahu'nun Hamas'tan gelen olumlu yanıtın ardından söz konusu öneriyi reddedeceğinin ilk işareti olduğu iddia ediyor.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Hamas'ın olumlu cevabı Tel Aviv'i şaşırttı" - 8

"HAMAS, İSRAİL İLE ABD'NİN ARASINI AÇTI"

İsrailli analistler, müzakerelerde ilerleme kaydedilme şansını hala düşük görüyor.

Ancak Hamas, olumlu tepkisiyle İsrail ile ABD'nin arasını açmayı başarmış olabilir.

İsrailli analist, "Savaş kabinesi üyesi Benny Gantz ve Gadi Eisenkot'un Hamas'ın tutumundaki değişikliğe ve Netanyahu'nun açıkça olumsuz yanıtına nasıl tepki vereceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Hamas'ın olumlu cevabı Tel Aviv'i şaşırttı" - 9

TOP ARTIK İSRAİL'DE

Mısır-Katar önerisi daha önce İsrail tarafından kabul edilmese de Hamas'ın bu öneriye verdiği olumlu yanıt kartları yeniden dağıttı.

İsrail hükümetinin artık öneriye olumlu mu yoksa olumsuz mu yanıt vereceğine karar vermesi gerekiyor.

Tel Aviv, öneriye olumlu yanıt vermesi durumunda saldırıları birinci ve ikinci aşamada sonlandırmayı kabul etmiş olacak.

Olumsuz yanıt vermesi durumunda ise dünyanın gözünde savaşı bitirime imkanını reddetmiş olacak.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Hamas'ın olumlu cevabı Tel Aviv'i şaşırttı" - 10

İSRAİL'İN REFAH SALDIRISI

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

İsrail ordusunun,  Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemesinin gölgesinde atılan bu adımın ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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