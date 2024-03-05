"Gazze'de ateşkes" görüşmelerinde son durum: Zorluklara rağmen ilerliyor

Mısır basını son olarak, 3 Mart'ta Kahire’de Mısır, Katar, Hamas hareketi ve ABD’nin katılımıyla başladığını ve devam edeceğini duyurmuştu.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430’u çocuk, 8 bin 900’ü kadın olmak üzere 30 bin 631 Filistinli öldürüldü, 72 bin 43 kişi yaralandı.



Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.