"Gazze'de ateşkes" görüşmelerinde son durum: Zorluklara rağmen ilerliyor

"Gazze'de ateşkes" görüşmelerinde son durum: Zorluklara rağmen ilerliyor Gazze için gözler ateşkes görüşmelerinde. Ramazan ayı yaklaştıkça İsrail'e yönelik baskı artıyor ancak İsrail heyeti Kahire'deki görüşmeleri boykot ediyor. Mısırlı üst düzey yetkililer, yürütülen görüşmelerin zorluklara rağmen ilerlediğini belirtti.

"Gazze'de ateşkes" görüşmelerinde son durum: Zorluklara rağmen ilerliyor - 1

Al-Qahera News televizyonu, Mısırlı üst düzey yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Gazze'de ateşkes için başkent Kahire'de yürütülen görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

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"Gazze'de ateşkes" görüşmelerinde son durum: Zorluklara rağmen ilerliyor - 2

ABD, Mısır, Katar ve Hamas Hareketinden yetkililerin katıldığı görüşmelerin "Ramazan ayında Gazze'de ateşkes sağlanmasını amaçladığı" ifade edildi.

"Gazze'de ateşkes" görüşmelerinde son durum: Zorluklara rağmen ilerliyor - 3

"Görüşmelerin zorlukla ilerlediğine" dikkat çekilen haberde, "Görüşmeler halen devam ediyor. Anlaşma sağlanamadığını söylemek yanlış olur." denilerek müzakerelerin devam ettiği kaydedildi.

"Gazze'de ateşkes" görüşmelerinde son durum: Zorluklara rağmen ilerliyor - 4

İsrail basını, İsrail tarafının ateşkesle ilgili görüşmeler yapmak için Gazze'de alıkonulan İsrailli esirlerin isim listesini istediğini ve Kahire'ye İsrail heyetinin gitmeyeceği bilgisini vermişti.

"Gazze'de ateşkes" görüşmelerinde son durum: Zorluklara rağmen ilerliyor - 5

İSRAİL MEDYASI: HAMAS'TAN CEVAP BEKLENİYOR

İsrail'in Kanal 13 televizyon kanalı ise, İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de ateşkes ve taraflar arasındaki esir takası konusundaki teklifinin iletildiğini ve Hamas'tan cevap beklendiğini duyurdu.

"Gazze'de ateşkes" görüşmelerinde son durum: Zorluklara rağmen ilerliyor - 6

Kahire'de yürütülen görüşmelerin "çöktüğü" şeklindeki haberlere karşılık, "Durumda bir değişiklik yok." açıklamasıyla sürecin devam ettiği teyit edildi.

"Gazze'de ateşkes" görüşmelerinde son durum: Zorluklara rağmen ilerliyor - 7

TARAFLAR ARASINDAKİ MÜZAKERELER

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

"Gazze'de ateşkes" görüşmelerinde son durum: Zorluklara rağmen ilerliyor - 8

Mısır basını son olarak, 3 Mart'ta Kahire’de Mısır, Katar, Hamas hareketi ve ABD’nin katılımıyla başladığını ve devam edeceğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430’u çocuk, 8 bin 900’ü kadın olmak üzere 30 bin 631 Filistinli öldürüldü, 72 bin 43 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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