"Gazze'de ateşkes" görüşmelerinde son durum: Zorluklara rağmen ilerliyor
"Gazze'de ateşkes" görüşmelerinde son durum: Zorluklara rağmen ilerliyor Gazze için gözler ateşkes görüşmelerinde. Ramazan ayı yaklaştıkça İsrail'e yönelik baskı artıyor ancak İsrail heyeti Kahire'deki görüşmeleri boykot ediyor. Mısırlı üst düzey yetkililer, yürütülen görüşmelerin zorluklara rağmen ilerlediğini belirtti.
Al-Qahera News televizyonu, Mısırlı üst düzey yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Gazze'de ateşkes için başkent Kahire'de yürütülen görüşmelere ilişkin bilgi verdi.