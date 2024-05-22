Gazze'de insani dram: Temiz su için saatlerce sıra bekliyorlar

"20 LİTRE İÇİN 5 SAAT BEKLEDİM"

Su sırası bekleyen Gazzeli Mecdi Müslim, "İçme suyu almak için yaklaşık 1 kilometre yol yürüdüm. Sadece 20 litre su doldurmak için 5 saat sıra bekledim” dedi. Müslim, Filistinlilerin su alabilmek için güneşin altında saatlerce beklediğini, bunun durumu daha da zorlaştırdığını söyledi.