Gazze'de insani dram: Temiz su için saatlerce sıra bekliyorlar
İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar 229. günde de devam ediyor. Saldırılardan bu yana Gazze Şeridi’ndeki su ve sanitasyon tesislerinin yaklaşık yüzde 70'i hizmet dışı kaldı. Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinliler ise bir bidon içme suyu alabilmek için saatlerce sıra bekliyor.
İsrail’in Refah kentine saldırı başlatması nedeniyle Gazze Şeridi’nde nüfusun yoğunlaştığı Han Yunus ve Deir el-Balah kentlerinde su sıkıntısı yaşanıyor.