Gençlerin uyuşturucu ve cinsellik için kullandığı emojiler deşifre edildi: Ailelere uyarı

Diğer taraftan Surrey Polisi, gençlerin emojileri uyuşturucu tasvir etmenin yanı sıra uyuşturucuyu nasıl alacaklarını açıklamak için de kullandıklarını açıkladı. Buna göre hap emojisi uyuşturucunun ağızdan alınacağını şırınga ise damara enjekte edileceğini gösteriyor.



Ayrıca, uyuşturucu satıcıları kendileri için ise göz, sekiz top ya da priz emojilerini tercih ediyor.