George Floyd, Minneapolis polisinin boynuna baskı uyguladığı ilk siyahi kurban değil

CNN, ABD ’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinin polis departmanında yer alan güç kullanımı verilerini analiz etti. Buna göre son 8 yılda, gözaltına alınan en az 58 kişi polislerin uyguladığı boyun baskısı yöntemiyle bilincini kaybetti ya da felç kaldı.

Verilerde, polislerin 2012'den beri 280’i siyah olmak üzere 428 kişide boyun baskısı kullandığını ve %14'ünün bilincini kaybettiği görüldü.

Bu durum, ülke çapında birçok polis departmanında kısıtlanan veya yasaklanan prosedürün, yakın zamanda şehirde ortalama haftada bir kez kullanıldığı anlamına geliyor.

Buna göre, “boyun kısıtlama” ölümcül olmayan polis kuvveti yöntemleri arasında yer alıyor ve "bir kişinin boynunun bir veya her iki tarafını trakea veya hava yoluna doğrudan baskı uygulamadan" sıkıştırmasına izin veriyor.