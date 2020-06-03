George Floyd, Minneapolis polisinin boynuna baskı uyguladığı ilk siyahi kurban değil

ntv.com.tr - AP 03.06.2020 - 13:50
ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde beyaz bir polis tarafından, diz ile boynuna baskı uygulanması sonucu öldürülen 46 yaşındaki siyahi George Floyd’a yönelik polis şiddetine tepkiler büyüyor.
Floyd’un ölmeden önceki” Nefes alamayıyorum” feryadı, dünya genelinde binlerçe kişinin katıldığı ırkçılık karşıtı protestolarda yankılanmaya devam ederken, Floyd’un Minneapolis departmanının ilk siyahi kurbanı olmadığı ortaya çıktı.
CNN, ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinin polis departmanında yer alan güç kullanımı verilerini analiz etti. Buna göre son 8 yılda, gözaltına alınan en az 58 kişi polislerin uyguladığı boyun baskısı yöntemiyle bilincini kaybetti ya da felç kaldı.
Verilerde, polislerin 2012'den beri 280’i siyah olmak üzere 428 kişide boyun baskısı kullandığını ve %14'ünün bilincini kaybettiği görüldü.
Bu durum, ülke çapında birçok polis departmanında kısıtlanan veya yasaklanan prosedürün, yakın zamanda şehirde ortalama haftada bir kez kullanıldığı anlamına geliyor.
Son nüfüs sayımı verilerine göre, kentin yüzde 19’unu siyahiler oluşturduğu şehirde, Minneapolis polislerinin dizleriyle boyunları baskı uyguladığı kişilerin üçte ikisi siyahilerden meydana geliyor.
Beyaz Saray ve çevresinde polis, FBI, Ulusal Muhafızlar ve Gizli Servis geniş güvenlik önlemleri alırken, Beyaz Saray önündeki Lafayette Park da göstericilerin girmemesi izin uzun demir çitlerle kapatıldı.