George Floyd, Minneapolis polisinin boynuna baskı uyguladığı ilk siyahi kurban değil

ABD’nin Minneapolis kentinde beyaz bir polis tarafından boynuna baskı uygulanarak öldürülen George Floyd’un, bölge polisi tarafından aynı yöntemle etkisiz hale getirilen ilk siyahi insan olmadığı açığa çıktı. Polis departmanında yer alan verilerde, şehirde boynu ezilerek gözaltına alınan kişilerin üçte ikisin siyahi olduğu yer alırken, 2012’den bu yana en az 58 kişinin bu yöntem nedeniyle bilincinin kapandığı belirtildi.

ntv.com.tr - AP 03.06.2020 - 13:50

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde beyaz bir polis tarafından, diz ile boynuna baskı uygulanması sonucu öldürülen 46 yaşındaki siyahi George Floyd’a yönelik polis şiddetine tepkiler büyüyor.

Floyd’un ölmeden önceki” Nefes alamayıyorum” feryadı, dünya genelinde binlerçe kişinin katıldığı ırkçılık karşıtı protestolarda yankılanmaya devam ederken, Floyd’un Minneapolis departmanının ilk siyahi kurbanı olmadığı ortaya çıktı.

EN AZ 58 KİŞİ BOYUN BASKISI NEDENİYLE BİLİNCİNİ KAYBETTİ

CNN, ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinin polis departmanında yer alan güç kullanımı verilerini analiz etti. Buna göre son 8 yılda, gözaltına alınan en az 58 kişi polislerin uyguladığı boyun baskısı yöntemiyle bilincini kaybetti ya da felç kaldı.

Verilerde, polislerin 2012'den beri 280’i siyah olmak üzere 428 kişide boyun baskısı kullandığını  ve %14'ünün bilincini kaybettiği görüldü. 

BİRÇOK BÖLGEDE YASAK OLMASINA RAĞMEN SIKLIKLA KULLANIYORLAR

Bu durum, ülke çapında birçok polis departmanında kısıtlanan veya yasaklanan prosedürün, yakın zamanda şehirde ortalama haftada bir kez kullanıldığı anlamına geliyor.

 

 

BOYUN BASKISI UYGULANANLARIN 3'TE İKİSİ SİYAHİ

Son nüfüs sayımı verilerine göre, kentin yüzde 19’unu siyahiler oluşturduğu şehirde, Minneapolis polislerinin dizleriyle boyunları baskı uyguladığı kişilerin üçte ikisi siyahilerden meydana geliyor.

Öte yandan, polis kuvveti uygulama uzmanları CNN'e, Derek Chauvin’in dakikalar boyunca diziyle boynuna baskı yaparak George Floyd’a uyguladığı yöntemin şehrin politika ve prosedür kılavuzuna uymadığını iddİa etti.
Buna göre, “boyun kısıtlama” ölümcül olmayan polis kuvveti yöntemleri arasında yer alıyor ve "bir kişinin boynunun bir veya her iki tarafını trakea veya hava yoluna doğrudan baskı uygulamadan" sıkıştırmasına izin veriyor.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

ABD'nin başkenti Washington DC'de, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine yönelik bugün düzenlenen gösterilere yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

Beyaz Saray ve çevresinde polis, FBI, Ulusal Muhafızlar ve Gizli Servis geniş güvenlik önlemleri alırken, Beyaz Saray önündeki Lafayette Park da göstericilerin girmemesi izin uzun demir çitlerle kapatıldı.

Beyaz Saray etrafına konuşlanan yüzlerce polisin yanı sıra çok sayıda askeri polis ve Ulusal Muhafızın da yolları kapatması dikkati çekti.

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